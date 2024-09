Test des OnePlus Nord Buds 3 Pro : L’impressionnant rapport qualité/prix

Voilà 10 ans, pratiquement jour pour jour, que la marque chinoise OnePlus est arrivée sur le marché. Principalement avec des smartphones, et c’est là qu’elle a fait le gros de sa réputation. Puis avec des écouteurs intra auriculaires, d’abord filaires, puis utilisant la technologie Bluetooth.

Et alors attention à ne pas confondre : nous testons aujourd’hui les Nord Buds 3 Pro de la marque, vendus officiellement 79 euros, et non pas les Buds Pro 3 tout juste sortis eux aussi avec un tarif qui frôle les 200 euros. Deux désignations très proches, qui peuvent de toute évidence porter à confusion.

Sous la barre des 80 euros, les Nord Buds 3 Pro ne manquent pour autant pas de fonctions. Le fabricant nous annonce une réduction des bruits ambiants, un mode Transparence, une connexion multipoints basée sur le Bluetooth 5.4 et une autonomie totale de 44 heures, grâce au boîtier de charge et à sa batterie intégrée.

De quoi venir taquiner les références du marché, entre Nothing Ear (A) à 79 euros, Jabra Elite 4 à 99 euros ou Beats Solo Buds à 89 euros. Sauf qu’il semblerait que ces Nord Buds 3 Pro en aient presque assez sous le capot pour se positionner en alternatives raisonnables des ténors du marché. Après une rapide prise en main, nous avons pris le temps de les tester pleinement et de les comparer aux Tone Free T90S de LG, voire aux AirPods Pro 2 d’Apple.

OnePlus Nord Buds 3 Pro Fiche technique

Modèle OnePlus Nord Buds 3 Pro Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 44 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 8,8 g

OnePlus Nord Buds 3 Pro Une volonté de changement chez OnePlus

S’ils sont disponibles aussi en noir, les Nord Buds 3 Pro que nous avons reçus pour test arborent une couleur vert pastel assez inhabituelle, ainsi qu’un boîtier assez large, à la forme ovoïde. Et n’y voyez aucune moquerie, mais la première impression au déballage de ce boîtier vert, très légèrement moucheté, fût d’avoir sous les yeux un petit savon.

Avec une partie basse mate et son couvercle à ressort brillant, la marque visible en lettre dorée, le boîtier de charge a tout du produit de beauté de luxe. C’est pourtant bel et bien un objet purement technologique que nous avons sous les yeux. Il y a un port USB-C pour la charge, un bouton de connexion quasi invisible et une LED en façade pour nous donner l’état de la connexion comme de la batterie.

À l’intérieur, les deux écouteurs sont maintenus en charge grâce à un système magnétique. Ils se présentent à nous avec une teinte très proche de celle du boîtier, mais une finition un peu plus brillante, en deux parties dénuées de mouchetage. Les bouchons de caoutchouc s’accordent eux aussi sur ce vert pâle, tant pour les deux montés d’origine, que pour les deux paires supplémentaires contenues dans la boîte.

Le design de ces écouteurs rappelle inévitablement celui des AirPods Pro d’Apple. Ils se composent en effet d’une forme ovoïde à plaquer contre l’oreille, ornée d’une tige de plus de deux centimètres. La finition est d’ailleurs très correcte, avec une jointure quasiment indétectable séparant l’ovale en deux et une esthétique qui évite l’effet jouet malgré la couleur choisie.

La sobriété est d’ailleurs au rendez-vous puisqu’une fois en place sur les oreilles, Aucun bouton n’est visible de l’extérieur, et un seul orifice permet d’imaginer la présence d’un microphone. Nous pouvons aussi déceler, en y regardant de près, une zone à peine renfoncée pour indiquer la présence d’un contrôle tactile. Mais pas de marque apparente ou de modèle mis en avant.

Côté oreille, c’est à peine un peu plus fourni puisqu’on y trouve un marquage L ou R, afin que chaque écouteur se retrouve du bon côté, deux connecteurs électriques pour la recharge, et un très petit trou pour un second micro. L’objet se veut donc avant tout discret, avec pour notre modèle, une touche de couleur pour le rendre un peu moins austère.

Nous avons pu profiter de ces Nord Buds 3 Pro pendant 3 jours complets. De quoi nous assurer de leur confort, assez réussi, avec une tenue tout à fait correcte au niveau de l’oreille. Mais attention si vous pratiquez un sport, comme la course à pied ou le VTT. L’enchaînement de petits chocs peut avoir tendance à faire glisser progressivement les écouteurs en dehors de l’oreille. Le port d’un bandeau nous semble donc obligatoire si vous ne voulez pas les perdre.

Aucun problème détecté pour ce qui est de la marche en extérieur, avec en prime une protection IP55 contre les éclaboussures et les pluies légères côté écouteurs. Il faudra cependant protéger votre boîtier de l’eau, son port USB-C n’étant pas du tout immunisé contre l’eau.

Les OnePlus Nord Buds 3 Pro sont livrés avec un cordon USB-C vers USB-A pour la charge du boîtier. On regrette d’une part l’absence d’un câble USB-C/USB-C, plus dans l’air du temps, et à même de fournir une charge sur smartphone. D’autre part, c’est la longueur de ce câble qui déçoit : À peine 20 cm de longueur, connecteurs compris. le double ou le triple aurait été bien plus adapté pour charger ses écouteurs sur la table de nuit, surtout qu’on ne profite pas ici d’une charge sans fil.

OnePlus Nord Buds 3 Pro L’application HeyMelody : simple et efficace

Pour connecter ses Nord Buds 3 Pro la première fois, il suffit de presser le bouton du boîtier pendant 3 secondes, jusqu’à ce que la LED clignote, avec les écouteurs à l’intérieur. L’appairage est alors possible avec n’importe quel appareil équipé en Bluetooth. Smartphone iOS / Android, tablette, PC Mac, Windows, console de jeu ou smart TV. L’opération peut être répétée une seconde fois, pour connecter un appareil en simultané.

En effet, les Nord Buds 3 Pro supportent le Bluetooth multipoints, avec jusqu’à 2 connexions en même temps. Rien n’empêche d’utiliser les écouteurs sur un plus grand nombre d’appareils, mais il faudra en choisir deux pour une utilisation simultanée pour profiter à la fois d’un jeu vidéo sur PC et des appels sur smartphone par exemple. À noter que les utilisateurs d’ordinateurs ChromeBook et de smartphone Android n’auront qu’une seule connexion à faire pour les deux système, en profitant du Google Fast Pair.

Afin de simplifier l’utilisation des Nord Buds 3 Pro, et d’offrir plus de possibilités, OnePlus propose aux utilisateurs iOS et Android le téléchargement de l’application HeyMelody, gratuite et dédiée aux écouteurs de la marque. Les possesseurs d’un téléphone OnePlus trouveront quant à eux la gestion de leurs écouteurs directement intégrée au smartphone. Mais dans les deux cas, les possibilités offertes sont les mêmes.

On trouve ainsi sur le premier onglet, et dans l’ordre, le niveau de batterie des écouteurs, le contrôle des bruits ambiants, un égaliseur 6 bandes avec préréglages, un mode jeu, la gestion du multipoints, un test pour le choix des bouchons, une fonction « trouver mes écouteurs » et un utilitaire de mise à jour du firmware. Un second onglet est réservé aux commandes tactiles et un troisième aux informations générales.

C’est clair, bien organisé, et on trouve rapidement ses marques pour une utilisation quotidienne. En rentrant un peu plus dans les détails, on trouvera bien quelques options qui mériteraient une meilleure explication, comme le système BassWave supposé améliorer les graves de manière dynamique. Mais dans l’ensemble, rien de rebutant. Reste l’absence d’intérêt pour le mode « trouver mes écouteurs », qui se contente de leur faire émettre un bruit à condition qu’ils soient encore connectés au smartphone. Ici pas de géolocalisation comme chez Apple.

Les contrôles tactiles des Nord Buds 3 Pro

Avec les Nord Buds 3 Pro, vous profitez d’un bouton indépendant par écouteur, avec la possibilité d’affecter une fonction pour un appui simple, double, triple, ou encore un appui prolongé. Sauf que l’application ne permet pas vraiment de faire ce que l’on veut avec ces différents gestes et impose finalement ses propres choix.

Ainsi, un appui simple peut soit changer de morceau de musique, soit …. Rien d’autre. Un appui double permet un peu plus de choses comme le passage au morceau suivant ou précédent, et le déclenchement de l’assistant vocal. Idem avec l’appui triple qui perd au passage la gestion du morceau suivant. Enfin, l’appui prolongé ne permet officiellement que la gestion du volume, mais rentre en conflit avec une autre option de la page : le passage d’un mode ANC à l’autre. Il y a donc quelques limitations de ce côté à l’heure actuelle.

Reste que la zone tactile est suffisamment petite pour pouvoir manipuler les écouteurs sans déclencher de fonction involontairement, mais assez grande pour que le doigt la trouve facilement dès qu’on en a besoin. Le contact est rapide, précis, de telle sorte que même les triple appuis se fassent sans difficulté. Du grand art qui rend leur utilisation au quotidien particulièrement efficace.

OnePlus Nord Buds 3 Pro Portée et latence plus élevés qu’annoncés

OnePlus déclare sur son site que les Nord Buds 3 Pro ont une portée de 10 mètres. De notre côté, nous mesurons près de 30 mètres avant de constater les premières micro-coupures. Autant dire que vous pouvez passer la tondeuse en laissant le smartphone sur la table du jardin. Et en dessous de cette distance, après 3 jours d’utilisation, nous n’avons constaté aucun défaut de connexion, aucune dégradation de la qualité sonore, en écoute musicale comme durant nos appels.

En même temps, les Nord Buds 3 Pro s’appuient sur la génération 5.4 du Bluetooth, ce qui permet de telles distances de fonctionnement. On en profite même en 5.3, comme en attestent nos essais avec un iPhone 15 Pro. Par contre, avec un iPhone 13 ou une Nintendo Switch en 5.0, cette portée diminue assez grandement pour atteindre les 10 mètres annoncés par le constructeur.

Côté latence, en mode standard, les Nord Buds 3 Pro se montrent tout à fait utilisables en jeu, sans présenter le moindre décalage son et image. Et ce, même sur des titres plutôt exigeants. Là encore, tout dépend de la génération de la source, la Nintendo Switch de test nous laissant avec un très léger écart à l’arrivée. Mais rien qui n’empêche de jouer dans de bonnes conditions.Et une fois le mode jeu activé, les périphériques en 5.0 voient ce décalage se réduire à peau de chagrin.

Évidemment, pour regarder une vidéo ou écouter de la musique, les valeurs de latence n’ont pas grand intérêt, le décalage entre image et son étant désormais compensé en amont, par la source. Vous ne verrez donc aucune désynchronisation labiale sur Youtube ou face à votre série Netflix.

OnePlus Nord Buds 3 Pro Une réduction de bruit qui se défend

Avec les écouteurs à moins de 100 euros, on constate souvent que les options de type ANC ou Transparence sont loin d’être satisfaisantes. Mais avec les Nord Buds 3 Pro, c’est plutôt une bonne surprise qui nous attend puisque le résultat, bien qu’imparfait, est largement au-dessus de la moyenne.

Lorsque l’atténuation des bruits ambiants est désactivée, les écouteurs coupent déjà une partie des sons environnants. Pas énormément, et de façon très sélective sur les fréquences aigues, mais suffisamment pour qu’on y perde en clarté. C’est cependant insuffisant pour cacher le bruit d’une climatisation ou réellement atténuer l’ambiance d’une véhicule motorisé.

Avec l’ANC activé, le climatiseur ou le ventilateur à proximité disparaît progressivement au bout de 2 à 3 secondes. Idem avec le robinet qui coule dans la cuisine. Quant à la voiture, au bus ou au train, ils voient leurs bruits ambiants réduits sans qu’ils disparaissent vraiment. L’effet est réussi, mais reste inférieur à ce que proposent des AirPods Pro 2. Par contre, face aux LG Tone Free T90S ou aux Elite 8 Gen 2 de Jabra récemment testés, les Nord Buds 3 Pro s’en sortent étonnamment bien.

Par contre, en présence de personnes discutant à proximité, l’ANC a plus de peine à étouffer les conversations. Certes les aigus disparaissent presque totalement, ce qui permet d’éloigner virtuellement les voix, mais leur présence reste assez forte dans les graves et les médiums. On peut donc comprendre ce qu’ils disent si on y prête attention.

Le mode Transparence, qui emprunte son nom à la série d’écouteurs d’Apple, s’en sort aussi plutôt bien. Non vous n’aurez pas ici le même rendu naturel qu’avec les AirPods Pro 2, comme si vous ne portiez pas d’écouteurs, mais vous profiterez d’une meilleure présence de l’environnement que lorsque le mode est désactivé. Pour parfaire le rendu, il aurait fallu un peu plus de précision dans les aigus.

Donc non, le tableau n’est pas idyllique, mais le rendu est tout de même exceptionnel pour des modèles commercialisés à 79 euros. Tant pour l’ANC que pour l’amplification du mode Transparence, nous sommes bien en présence d’écouteurs capables de rivaliser avec des produits de gamme bien supérieure.

OnePlus Nord Buds 3 Pro Audio : Une belle prestation avec graves généreux

Je ne suis pas fan des écouteurs intra-auriculaires pour profiter de la musique que j’aime. Et il est clair que la comparaison avec mes casques ou mes enceintes de studio me fait systématiquement réaliser à quel point ces petits appareils ne peuvent rivaliser avec du matériel plus adapté. Pourtant, leur côté pratique, leur compacité et leur discrétion en font des compagnons parfaits pour les transports et les balades en ville. Il n’empêche que je suis systématiquement déçu. Sauf aujourd’hui.

Alors attention, nous ne disons pas que les Nord Buds 3 Pro sont capables de fournir le son d’un Beyer Dynamics DT990 Pro ou qu’ils vous placent dans un environnement HiFi haut de gamme. Mais au regard de leur prix, nous nous attendions à tellement moins bien. Et nos à priori ont volé en éclat.

Déjà parce que de base, sans toucher à l’égaliseur, les Nord Buds 3 Pro sont plutôt équilibrés. Les fréquences les plus graves sont certes un peu en avant (attention au choix des bouchons, primordial pour profiter des graves), mais tout le reste est impeccablement bien réglé. Les aigus sont présents mais sans donner trop de clarté, les médiums ne s’imposent pas sur les autres fréquences, et tout cet ensemble sonne de manière agréable, quel que soit le volume.

Alors oui, la voix de Chet Faker manque à peine de précision sur le titre Release your problems, avec des sifflantes un peu trop présentes. Mais quel coup de grosse caisse et quelle précision de la basse. C’est assez bluffant. Idem avec Partition de Beyonce et son énorme son grave qui descend progressivement jusqu’à 20Hz et qui ne semble jamais se couper.

Sur des titres plus exigeants sur les aigus, comme Long After You Are Gone de Chris Jones, les Nord Buds 3 Pro ne déméritent pas non plus. Les guitares sont claires, brillantes, la voix bien définie. On trouve simplement que l’ensemble manque à peine un peu d’air pour toucher l’excellence. Si seulement les aigus étaient encore mieux définis, on y serait sans aucun doute.

Les amateurs de graves excessifs pourront même en rajouter encore plus, en perdant au passage un peu de définition globale, avec l’option BassWave dont le réglage progressif permet d’arrondir encore plus le mix au détriment des médiums. Et le résultat, si on apprécie le genre, est assez intéressant. La contrebasse dans That Girl, de McClenthy Hunter Jr, prend alors tout l’espace qu’elle mérite, quand le coup de grosse caisse de Houdini de Dua Lipa semble au plus près du tympan.

Nous sommes donc assez impressionnés par le résultat obtenu avec ces Nord Buds 3 Pro. OnePlus semble maîtriser ses petits transducteurs de 12.4 mm avec une amplification de qualité et un DSP capable de prouesses. On regrettera simplement l’absence de haute définition, la liste des codecs disponibles se limitant aux classiques AAC et SBC. Mais à 79 euros, quelle claque.

OnePlus Nord Buds 3 Pro Des conversations claires, quasiment en toutes situations

Les micros des Nord Buds 3 Pro sont tout à fait corrects et permettent de se faire comprendre de vos interlocuteurs. Le timbre n’est pas parfaitement respecté et la voix semble centrée sur les médiums, un peu métallique, mais l’intelligibilité est bien au rendez-vous. Ca reste inférieur au micro de notre iPhone 15 Pro collé à la bouche, mais on a l’habitude avec les écouteurs sans fil.

Là où on attend ces Nord Buds 3 Pro, c’est sur leur capacité à supprimer les bruits qui vous entourent. Et sur ce point, on revient à des résultats qui correspondent bien à ceux obtenus avec l’ANC. C’est à dire qu’en présence d’un son régulier, un moteur, une ventilation, votre auditeur aura droit à une voix plutôt bien isolée.

Mais si vous profitez des bruits de la ville, avec des sons plus percussifs et changeant régulièrement, l’atténuation est moins efficace. Comme s’il lui fallait du temps pour identifier le bruit à éliminer. Avec en prime moins de réussite sur les aigus que sur les autres fréquences. Le résultat est donc correct, mais moins flamboyant que sur le reste de notre test.

OnePlus Nord Buds 3 Pro Une autonomie correcte mais un ANC qui consomme beaucoup

OnePlus annonce 12 heures d’autonomie pour les écouteurs avec ANC ou Transparence désactivé, et jusqu’à 44 heures au total avec l’ensemble des charges disponibles dans la batterie du boîtier. Nous pouvons confirmer ces valeurs, à 50% du volume, alors que l’autonomie chute à 9 heures à 70% du volume et 5 heures lorsque les curseurs sont poussés au maximum. Là encore, il s’agit d’une autonomie de bon niveau pour un modèle de cette gamme.

Avec l’ANC activé, la chute est un peu vertigineuse. 5,5 heures à 50%, et à peine 2,5 heures au niveau nominal. Sachant que le boîtier permet au mieux de faire 2 recharges complètes et une recharge à 40%, ce qui est peu. Heureusement, le boîtier permet une charge rapide en USB-C donnant 30% du boîtier et 40% des écouteurs en à peine 10 minutes.

Les OnePlus Nord Buds 3 Pro sont déjà disponibles. Ils sont proposés en deux coloris, noir ou vert pastel, au prix de 79 euros.

À ce tarif, ces écouteurs font face aux modèles Nothing Ear (A) à 79 euros et Jabra Elite 4 à 99 euros.