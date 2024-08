Ces nouveaux écouteurs OnePlus mettent le paquet sur la qualité sonore et la réduction de bruit

OnePlus a dévoilé ses nouveaux écouteurs haut de gamme, les OnePlus Buds Pro 2 avec une fiche technique solide.

Un an et demi après le lancement de ses derniers écouteurs haut de gamme, les OnePlus Buds Pro 2, OnePlus revient sur le devant de la scène avec une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les OnePlus Buds Pro 3.

Annoncés ce mardi, les nouveaux écouteurs du constructeur chinois proposent une formule largement revue et corrigée par rapport aux modèles de 2023.

Concrètement, les OnePlus Buds Pro 3 sont toujours des écouteurs sans fil à embouts intra-auriculaires et avec un système de tiges pour les contrôles. Ils profitent cependant d’une architecture acoustique améliorée avec deux transducteurs par écouteur pour un rendu plus précis des différentes plages de fréquence : un tweeter de 6 mm pour les aigus et un transducteur dynamique de 11 mm pour les graves et les médiums.

Les écouteurs ne font pas non plus l’impasse sur la réduction de bruit active, puisque OnePlus annonce une réduction du bruit ambiant jusqu’à -50 dB.

Du côté du design aussi, OnePlus a revu sa copie avec un boîtier désormais ovale — et non plus carré — qui prendre moins de place dans une poche ou un petit sac. L’étui profite d’ailleurs d’un revêtement légèrement granuleux, de quoi permettre de bien le prendre en main. Notons également une certification IP55 qui assure une protection contre les éclaboussures, la transpiration ou la pluie.

Une connectivité Bluetooth multipoint

Du côté des codecs audio, les OnePlus Buds Pro 3 sont compatibles avec l’AAC et le SBC, mais également avec le codec LHDC 5.0 pris en charge essentiellement par les constructeurs chinois de smartphones. Ils profitent aussi d’une connexion multipoint pour appairer en même temps les écouteurs à un smartphone et un PC portable par exemple.

Enfin, du côté de l’autonomie, OnePlus annonce jusqu’à 6 heures d’écoute avec réduction de bruit — 25,5 heures avec le boîtier — et 10 heures sans réduction de bruit — 43 heures avec le boîtier.

Prix et disponibilité des OnePlus Buds Pro 3

Les OnePlus Buds Pro 3 sont proposés à la vente en coloris noir ou crème. Ils sont disponibles en France au prix de 199 euros.