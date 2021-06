Leica, spécialiste de la photo, lance son propre smartphone… que vous connaissez déjà

Jusqu'ici habitué à collaborer avec certaines grandes marques de smartphones sur le volet photo, l'Allemand Leica signe son premier mobile bien à lui. Enfin bien à lui, c'est vite dit : l'appareil reprend l'essentiel des caractéristiques techniques du Sharp Aquos R6, présenté le mois dernier.

L’idée devait trotter dans la tête des équipes de Leica depuis un moment : nous y sommes. Après des années de collaborations globalement fructueuses avec plusieurs constructeurs de smartphones (notamment Huawei et plus récemment Sharp), la marque teutonne lance un premier mobile sous son propre pavillon. Baptisé Leitz Phone 1, l’appareil a été annoncé à l’occasion d’une conférence de presse tenue à Tokyo, suivie notamment par Engadget Japan.

S’il vous dit quelque chose, ce n’est pas par hasard, le Leitz Phone 1 reprend à l’identique la vaste majorité des spécifications d’un certain Sharp Aquos R6. Il avait pour rappel été présenté le mois dernier et s’illustrait notamment par un énorme capteur photo arrière (1 pouce). Il s’agit du plus gros actuellement disponible sur smartphone.

Un Sharp Aquos R6 à peine remanié

On retrouve ce capteur XXL à l’identique sur le Leitz Phone 1, qui change simplement la forme de son module pour passer d’une forme rectangulaire à un cercle. Ce module est recouvert par un capuchon d’objectif circulaire et magnétique. Un clin d’œil amusant au monde des objectifs photo.

Pour le reste, l’appareil conserve un capteur frontal de 12,6 Mpx, mais aussi le superbe écran OLED IGZO de 6,6 pouces présent sur l’Aquos R6. Cette dalle est censée osciller entre 1 Hz et 240 Hz en fonction des contextes d’utilisation, tout en affichant jusqu’à 2000 nits de luminance (contre 1200 nits au maximum sur l’iPhone 12 Pro Max, en HDR).

Source : Engadget Japan

Sous le capot, le Snapdragon 888 est toujours à la manœuvre, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’ensemble est alimenté par une batterie de 5000 mAh. Leica, qui ne fait aucun secret de la proximité entre son Leitz Phone 1 et l’Aquos R6 de Sharp, a précisé que son premier smartphone ne serait pour l’instant accessible qu’au travers d’offres SoftBank et uniquement au Japon. Comme pour l’Aquos R6, on ignore s’il sera un jour disponible auprès du grand public.

Côté prix, le Leica Leitz Phone 1 est annoncé à 187 920 yens, soit un peu plus de 1400 euros.