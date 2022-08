Xiaomi 12S Ultra : il bat l’iPhone 13 Pro sur la photo selon DXOMARK

DXOMARK a sorti son habituel test caméra du Xiaomi 12S Ultra. Surprise ! Le dernier-né de Xiaomi est très haut dans le classement, même devant un certain iPhone 13 Pro.

DXOMARK, si vous ne les connaissez pas, est une entreprise spécialisée dans les tests labo d’appareils, en particulier les smartphones. À chaque sortie, il passe les appareils à la moulinette et leur attribue des points.

Le dernier Xiaomi 12S Ultra (qui pour rappel ne sortira pas en France) est parvenu à obtenir un très bon score, le plaçant 5e du classement caméra de DXO avec 138 points, soit un point devant les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

Les points forts et points faibles du Xiaomi 12S Ultra en photo

En particulier, Xiaomi semble mieux maitriser la dynamique de nuit par rapport à l’iPhone 13 Pro, comme le démontrent les images ci-dessous.

Dans le détail, DXOMARK salue une très bonne qualité d’image globale, un bon rendu des couleurs et des détails, de bons modules secondaires avec un ultra grand-angle et un zoom efficaces. Notons aussi une qualité vidéo « de haut niveau » avec bonne plage dynamique, rendu naturel des textures et bonne exposition.

En revanche, comme tout téléphone, le Xiaomi 12S Ultra comporte quelques faiblesses. Il est par exemple « impossible de capturer l’instant en basse lumière et scènes très contrastées par rapport à d’autres appareils phares du segment ultra-premium », écrit DXO. Ces derniers soulignent aussi un manque de fiabilité et de cohérence des images, « entrainant des disparités parfois même entre des prises de vue consécutives, des photos et des vidéos ne présentant pas les mêmes résultats ».

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.