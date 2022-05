Sharp Aquos R7 : le smartphone qui surprend toujours à bien des égards

Sharp vient d'annoncer l'Aquos R7. Il a toujours un très grand capteur 1 pouce créé en collaboration avec Leica. De plus, son écran Pro IGZO OLED reste toujours à la pointe de la technologie, un an après l'Aquos R6.

L’année dernière, nous avions découvert le Sharp Aquos R6. Sharp a toujours été un constructeur de smartphones à part. Déjà, car il adresse principalement le marché japonais qui a eu droit à des smartphones spécialement développés pour lui jusqu’à l’arrivée de l’iPhone.

Le constructeur japonais a toujours détonné en R&D avec le premier smartphone 240 Hz, le premier smartphone borderless… et même le premier smartphone à double encoche. L’Aquos R6 avait introduit un très grand capteur 1 pouce créé en collaboration avec Leica, avant le Sony Xperia Pro-1. De plus, son écran Pro IGZO OLED était également une première.

En mai 2022, Sharp a officiellement dévoilé l’Aquos R7 qui met en avant une caméra arrière de 47,2 mégapixels de 1 pouce et un écran AMOLED 240 Hz amélioré. La formule ne change pas sur le papier, mais le smartphone a été peaufiné.

Un smartphone très solide sur le papier

L’attraction vedette est sans aucun doute (et toujours) le capteur de caméra arrière de 1 pouce. Il fait un pas en avant notable avec le capteur CMOS et sa définition maximale de 47,2 mégapixels. Tout comme l’année dernière, l’objectif grand-angle de l’appareil photo a été fabriqué par Leica, qui a une ouverture f/1.9 et une distance focale équivalente à 19 mm. Malheureusement, il n’y a pas de place pour la stabilisation OIS ici, certainement à cause de la grande taille du capteur.

Le Sharp Aquos R7 est livré avec un système de détection en temps réel du visage, du corps et des yeux et un zoom 4x « sans perte » lors de l’utilisation de la fonction de recadrage numérique. Le binning de 4 à 1 pixel est utilisé pour produire des images de 12 mégapixels, et l’enregistrement vidéo 8K est également possible.

L’autre élément remarquable est son écran en technologie IGZO OLED, il fait 6,6 pouces en définition 2730 x 1260 pixels avec un taux de rafraîchissement à 240 Hz maximal. En modifiant le taux de rafraichissement de 1 Hz à 240 Hz en fonction de l’application ou du contenu à afficher, Sharp assure améliorer la consommation d’énergie tout en garantissant de la fluidité. Enfin, la luminosité monte à 2000 nits, ce qui est remarquablement élevé pour assurer une bonne visibilité même en plein soleil.

Très peu probable de le voir en France

Pour ce qui est du reste : un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, on retrouve également 12 Go de RAM et 256 Go de stockage avec une capacité de batterie à 5 000 mAh. Comme vous pouvez le voir, la formule n’a été révolutionnée, mais il surprend toujours à bien des égards. Notez qu’il est peu probable qu’il soit commercialisé en France.

