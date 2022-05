La qualité photo des smartphones pourrait dépasser rapidement celle des reflex

D'après Sony, la qualité photo des smartphones pourrait dépasser celle des reflex d'ici à deux ans, grâce à des capteurs de plus en plus grands et des objectifs encore plus lumineux.

Si le design des smartphones semble stagner depuis quelques années, il y a cependant un domaine dans lequel les constructeurs concentrent tous leurs efforts : la qualité des photos.

Pour ce faire, ils proposent désormais des capteurs de plus en plus grands, des partenariats avec des marques renommées dans le monde de la photo ou de véritables zooms optiques sur les modèles les plus récents. De quoi laisser certains constructeurs espérer un rapprochement entre la qualité photo des smartphones et celle des appareils photo reflex dans les prochaines années. C’est notamment le cas de Terushi Shimizu, patron de la division semiconducteurs de Sony. Comme le rapporte l’agence japonaise Nikkei, le responsable de Sony se veut pour le moins optimiste quant à la qualité photo des smartphones dans les années à venir. « Nous nous attendons à ce que les photos dépassent la qualité d’image des appareils photo reflex dans les prochaines années », a-t-il annoncé à l’occasion d’un briefing organisé ce vendredi.

Il faut dire que Sony n’est pas étranger à la qualité photo des smartphones. Bien évidemment, on pense en premier lieu aux smartphones Sony Xperia, conçus par le constructeur, dont certains proposent de larges capteurs, comme le Xperia Pro-I, ou de vrais zooms optiques, comme le Xperia 1 IV. Mais Sony est également producteur de capteurs photo pour l’ensemble des autres constructeurs. Avec Samsung, il s’agit des deux principaux fournisseurs de capteurs photo haut de gamme pour tous les smartphones mis en vente. Autant dire que Sony est partie prenante dans l’amélioration continue de la qualité d’images capturées par les smartphones.

Une meilleure qualité grâce à des capteurs plus larges

Pour expliquer cette hausse de la qualité à venir dans le domaine des photos de smartphones, Terushi Shimizu s’appuie sur les ouvertures de plus en plus larges des objectifs et sur des capteurs de plus en plus efficaces dans la gestion du bruit numérique. Cette meilleure gestion s’appuie en grande partie sur l’intégration de capteurs photo de plus en plus grands au sein même des smartphones. On assiste, depuis un peu plus d’un an, à l’arrivée sur le marché de smartphones dotés de capteurs de type 1 pouce, que ce soit sur le Xperia Pro-I de Sony, mais également sur les smartphones de Sharp et de Leica au Japon. La plupart des principaux constructeurs de smartphones se sont eux aussi équipés de capteurs approchant de plus en plus du format un pouce.

« Autour de 2019, on disait que trois éléments, la batterie, l’affichage et l’appareil photo allaient évoluer dans les smartphones. Alors que les deux autres sont techniquement arrivés à un plafond, on peut encore s’attendre à des améliorations dans le domaine de la photo », affirme Terushi Shimizu. Dans les prochains mois, on s’attend au moins à l’arrivée de deux smartphones sur le marché avec un boost certain sur la qualité photo : le OnePlus 10 Ultra — en partenariat avec Hasselblad — et le Xiaomi 12 Ultra — en partenariat avec Leica. Face à Sony, Samsung communique par ailleurs de plus en plus sur son propre capteur photo, l’Isocell HP1, capable de capturer des clichés de 200 mégapixels.

