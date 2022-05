Samsung : la pub de son capteur photo 200 MP démontre son inutilité

Samsung s'est décidé à faire une grande démonstration de son capteur photo Isocell de 200 mégapixels. Une publicité à double tranchant.

Pour suivre la course aux mégapixels dont les constructeurs chinois sont friands, Samsung a dévoilé en 2021 son premier capteur photo Isocell HP1 de 200 mégapixels. Une définition record pour un capteur que l’on devrait retrouver à terme dans des smartphones. La marque a ensuite publié le 26 mai 2022 une publicité pour vendre les capacités de ce capteur photo. Une démonstration impressionnante, mais un peu contreproductive en y réfléchissant.

Une photo de 616 m²

La publicité montre les coulisses d’une affiche géante. Une photographe utilise le capteur 200 mégapixels Isocell HP1 de Samsung pour prendre un chat très mignon en photo. Des équipes se chargent ensuite de l’impression de la photo sur une affiche de 28 mètres par 22, soit 616 m².

Il s’agit réellement d’une prouesse technologique impressionnante. On est désormais capable de capturer 200 millions de pixels dans un minuscule capteur photo. Au-delà de la démonstration toutefois, que révèle vraiment cette publicité ?

Quelle est donc l’utilité d’un tel capteur ?

Ce qu’indique concrètement la vidéo en creux, c’est que pour utiliser au maximum ce capteur de 200 mégapixels, il faut imprimer une affiche géante. Depuis les débuts de la photo numérique, l’augmentation de la définition des capteurs permettait notamment d’améliorer la taille possible des tirages photo. Il est évident que l’on a à présent largement dépassé le besoin de tout un chacun.

De plus, Samsung ne donne jamais exactement les détails de la capture de cette photographie. On sait qu’en photo, le capteur ne fait pas tout, ce n’est que le maillon d’une grande chaîne. Pour créer une photographie capable d’être imprimée sur une telle taille, on se doute que la marque n’a pas utilisé un simple objectif capable d’être intégré à un smartphone.

Samsung précise d’ailleurs que « Toutes les images présentées le sont à des fins d’illustration uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit ou des images capturées avec le produit. Toutes les images sont éditées, modifiées ou améliorées numériquement ». Attention, c’est quelque chose de tout à fait classique dans la publicité. On retrouve ce genre de mention en dessous de toutes les publicités de smartphones qui veulent vendre leurs capacités photo.

Ce donc pas vraiment cette publicité qui pourra nous convaincre de la nécessité d’un capteur de 200 mégapixels dans un smartphone. Reste que prendre en photo un chat et l’afficher sur 616 m², c’est une valeur sûre. La meilleure idée de cette publicité sans aucun doute. 😺

