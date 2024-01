Freebox Ultra : nos photos et un premier avis sur la nouvelle offre Free

Free présentait en grande pompe sa nouvelle Freebox Ultra ce mardi 30 janvier. Frandroid a pu découvrir en avant-première la nouvelle box de l'opérateur. Voici nos images

Ce mardi 30 janvier 2024, Free a invité tout le gratin de la presse tech française pour l’une de ses fameuses conférences. L’opérateur a cette place très particulière en France où l’on attend ses annonces et innovations comme celle de grandes marques de la tech (Apple, Google, Samsung, etc). Ni Orange, ni SFR, ni Bouygues Telecom n’arrivent à capter cette attention toute spéciale. Ce n’est pas sans raison, Free a toujours su innover depuis ses débuts et créer des moments forts de l’histoire de l’accès à Internet en France, avec l’invention de la box avec abonnement Triple Play. Plus récemment, on pourrait citer l’excellente Freebox Révolution, toujours au catalogue de l’opérateur plus de 13 ans après son lancement.

En 2024, bien des pays nous envie encore notre accès illimité à Internet à un tarif préférentiel, permis grâce aux énormes investissements de l’État dans le réseau public historique de France Télécom, mais également par le jeu de la concurrence de Free.

Avec sa Freebox Ultra, quel est le nouveau signal que souhaite envoyer Free ? Visiblement, celui que l’ère de la box TV est révolue.

La Freebox Ultra en photos

La Freebox Ultra, c’est avant tout un nouveau modem routeur. Exit la compatibilité avec le réseau cuivre ADSL. Il s’agit de la première génération de Free uniquement pensée pour la fibre optique FTTH. Avec ça, et la fin du NAS à disque dur, remplacé par un simple emplacement SSD NVMe (le format « barrette »), la nouvelle Freebox apparait particulièrement compacte.

Signe qu’elle sort en 2024, la Freebox est alimentée par un petit port USB-C à l’arrière. On retrouve sinon 4 ports RTJ45 2,5G, deux ports SFP (un pour la connexion Fibre, l’autre pour une connexion 10 Gbit/s en réseau filaire), un port USB 3.0 Type-A et le bon vieux port RJ11 pour connecter le téléphone fixe. Ce dernier apparait presque désuet pour une nouvelle Box, mais il existe évidemment encore de nombreux clients équipés avec un téléphone fixe, notamment les professionnels (les restaurateurs par exemple). Sur le dessus, un petit écran de contrôle qui va permettre de gérer la box sans utiliser l’interface web, mais aussi afficher un QR Code pour l’accès au Wi-Fi.

Free propose aussi un répéteur Wi-Fi 7 proposant un simple port USB-C pour l’alimentation et RJ45 pour le réseau.

Pour les deux appareils, Free a misé sur un design très sobre et compact. On est très loin de l’époque Freebox Révolution avec Philippe Starck ou du boitier Devialet de la Freebox Delta à 400 euros. L’innovation se trouve dans la connexion et donc à l’intérieur de la box.

Pour tous les services inclus avec sa Freebox Ultra, Free continue de fournir un petit Player TV. C’est le même boitier que celui fourni avec la Freebox Pop. L’opérateur l’admet volontiers, de nos jours les clients sont déjà équipés d’un téléviseur connecté, d’une console de jeu ou d’un boitier Apple, Amazon ou Google qui remplit parfaitement cette mission. Le Free de 2010 qui souhaitait lancer sa propre boutique d’applications et de jeux s’est bien assagi.

En simplifiant l’offre de cette façon, Free peut proposer quelque chose de beaucoup plus accessible. Non pas financièrement, mais dans sa simplicité d’utilisation. Le packaging a, par exemple, été revu. L’opérateur a aussi annoncé de nouvelles applications mobiles pour faciliter l’accès aux fonctions de la box. Tout cela semble désormais clés en main et plutôt bien pensé.

C’est cher

La Freebox Ultra est disponible dès aujourd’hui à 49,99 euros par mois la première année, puis 59,99 euros par mois. C’est une offre premium à la hauteur des propositions de SFR, Orange et Bouygues Telecom, mais on est loin des 29,99 euros qui ont fait la renommée de Free à ses débuts.



