Netflix, Amazon Prime, Canal+, Disney+… voilà les services inclus dans la nouvelle FreeBox Ultra (v9)

Free a mis le paquet sur les services avec son offre Freebox Ultra en annonçant l'arrivée de Disney+ et de Canal+ en direct, en plus d'Amazon Prime et Netflix.

À l’occasion de la présentation de sa nouvelle box v9, la Freebox Ultra, le fournisseur d’accès à Internet a également annoncé de nouvelles offres de contenus qui seront proposés avec son abonnement.

Concrètement, la souscription à un abonnement à la Freebox Ultra va permettre aux utilisateurs de profiter de l’application Oqee by Free sur l’ensemble de leurs appareils, qu’il s’agisse du boîtier TV en lui-même, mais également de leur téléviseur Samsung ou sous Android TV, de leur Apple TV, de leur ordinateur ou de leur smartphone.

Concrètement, l’application Oqee va permettre de profiter de 280 chaînes, donc 50 issues du catalogue de Canal+. La chaîne Canal+ sera par ailleurs directement intégrée à l’offre de la Freebox Ultra avec le flux en direct, y compris pour les segments chiffrés.

De nombreux services de sVOD intégrés

Par ailleurs, Free a également renouvelé son partenariat avec Netflix et Amazon. Pour toute la durée de l’abonnement, les utilisateurs pourront profiter du catalogue de sVOD de Netflix, mais également de celui d’Amazon Prime Vidéo, en plus des autres services intégrés à Amazon Prime, comme Amazon Prime Gaming ou la livraison gratuite. Les extraits des meilleurs moments de la Ligue 1 sont également inclus dans la Freebox Ultra. Rappelons qu’Iliad, la maison mère de Free, a acquis ses droits auprès de la LFP, en mai 2018.

Lors de la conférence, Xavier Niel a également annoncé deux nouveaux partenariats : Universal+ et Disney+. Il s’agit ici de contenus qui n’étaient pas proposés jusqu’alors par Free, mais qui seront proposés dans le forfait de la nouvelle Freebox à partir de 50 euros par mois. Notons par ailleurs que l’offre Freebox Ultra Essentiel, à 40 euros par mois, ne proposera pas ces contenus. En comparaison, Free indique que l’ensemble de ses services souscrits individuellement coûterait à eux seuls plus de 83 euros par mois.

Concrètement, on va ainsi retrouver :

Canal+ en direct

TV by Canal

Disney+

Netflix

Amazon Prime

Universal+

Cafeyn

Meilleurs extraits Ligue 1

Parmi les grands absents, on peut cependant citer Apple TV+ et myCanal, qui ne seront pas intégrés directement à l’offre Freebox Ultra.