Vente privée : Free casse le prix de son abonnement Internet (Fibre et ADSL)

La Freebox Révolution est l'offre Internet (Fibre ou ADSL) la moins chère du catalogue de Free, actuellement proposée à 19,99 euros par mois la première année, au lieu de 44,99 euros. Mais, via cette vente privée, vous pouvez en profiter à partir de seulement 14,99 euros par mois, puis 39,99 euros.

Si vous êtes actuellement à la recherche d’une offre fibre performante, complète et peu chère mensuellement, vous pouvez foncer les yeux fermés sur la Freebox Révolution qui est actuellement en forte promotion grâce à une vente privée chez veepee.com. Cette offre comprend une ligne de téléphone fixe, un accès à la Fibre ou l’ADSL via une box Internet, un décodeur TV ainsi qu’un accès à TV by Canal, sans oublier les services Canal+ Series et Amazon Prime, le tout pour moins de 15 euros par mois.

Qu’est-ce qui est inclus dans l’offre Freebox Révolution ?

Une connexion fibre jusqu’à 1 Gbit/s (ou ADSL2+ et VDSL2)

270 chaines TV avec Freebox TV et TV by Canal

Les appels illimités vers les fixes (+ 110 destinations)

Les appels illimités vers les mobiles en France et DOM

6 mois offerts à Amazon Prime

12 mois offerts à Canal+ Series

Pourquoi choisir l’offre de Free ?

Tout d’abord, c’est une offre ultra-complète (TV + téléphone fixe + Internet) avec un débit fibre plus haut que la moyenne de ce qui se fait chez les principaux concurrents sur la même gamme de prix (1 Gbit/s contre 500 Mbit/s en moyenne). De plus, c’est actuellement l’offre la moins chère du moment. La deuxième moins chère de notre comparateur box Internet, c’est l’offre Bbox Fit Fibre à 17,99 euros par mois, mais vous n’aurez que 400 Mbit/s.

Vous aurez également droit à des bonus plus que bienvenues, comme un abonnement de 6 mois offerts à Amazon Prime. Vous pourrez donc profiter du service de livraison rapide et gratuit du géant américain, tout en écoutant de la musique via le service de streaming ou en regardant du contenu sur smartphone, tablette ou TV avec Prime Vidéo. Pour encore plus de séries et films, il y a aussi un abonnement de 12 mois offerts à Canal+ Series.

