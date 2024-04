La Freebox Révolution, une box immortelle ? Apple TV+ débarque

« Il ne peut en rester qu'un ! », cette phrase culte de la série Highlander pourrait également s'appliquer à la Freebox Révolution. En effet, 14 ans après sa sortie, cette box résiste toujours farouchement à l'obsolescence technologique. La preuve : une nouvelle application est disponible.

La Freebox Révolution est une box légendaire, et pour cause : 14 ans après sa sortie, elle est toujours vendue par Free et résiste farouchement à être reléguée au rang des vestiges technologiques. Si l’on se demandait si la Freebox Révolution était immortelle, la réponse semble être oui.

Il faut reconnaître l’effort impressionnant de Free pour garder cette box constamment à jour. La Freebox Révolution a été lancée en 2010, et depuis, elle a bénéficié de nombreuses mises à jour logicielles pour améliorer ses performances et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui, elle est toujours considérée comme l’une des meilleures box du marché, grâce à son rapport qualité-prix.

Apple TV+ débarque sur la Freebox Révolution

Voici une nouvelle qui ravira les fans de la marque à la pomme : Apple TV+ fait son apparition sur le Player TV de la Freebox Révolution. Le service vidéo d’Apple est accessible depuis le menu « Vidéo à la demande », sous TF1+ qui a été ajouté récemment également. Les utilisateurs peuvent souscrire à Apple TV+ au tarif habituel de 9,99 euros/mois et profiter d’un essai gratuit de sept jours.

Le gros défaut de ce Player est finalement qu’il n’est pas compatible 4K, ce qui est dommage pour Apple TV+. Cependant, il reste toujours performant pour les contenus en HD et Full HD. La Freebox Révolution dispose également d’un lecteur Blu-ray intégré, d’un disque dur de 250 Go et d’un serveur NAS. Elle offre également une connexion Wi-Fi 5 et une télécommande gyroscopique. Et, on le rappelle, elle a 14 ans.



