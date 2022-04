GoPro lance son action cam la plus légère à ce jour, mais elle n’est pas faite pour vous

GoPro vient de dévoiler sa Hero 10 Black Bones, une action cam destinée avant tout aux pilotes de drones FPV avec un poids plume de 53 grammes.

Depuis des années, les utilisateurs de drones FPV utilisent des caméras particulièrement légères pour piloter leurs drones avec un casque de réalité virtuelle. Seulement, même les modèles les plus volumineux de GoPro pouvaient parfois s’avérer trop lourds ou trop volumineux pour s’intégrer au mieux aux drones de course. De quoi laisser libre court à DJI, avec son Action 2.

Néanmoins, GoPro a finalement réagi ce mardi en annonçant une nouvelle version de sa dernière caméra en date, la GoPro Hero 10 Black Bones. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une caméra d’action reprenant les principales caractéristiques de la GoPro Hero 10 Black. Elle est ainsi équipée d’un capteur capable d’enregistrer des séquences vidéo en 5,3K avec un débit de 60 images par seconde, en 4K 120p ou 2,7K 240p. Elle propose également les fonctionnalités chères à GoPro comme la stabilisation HyperSmooth 4.0 ou le dernier processeur GP2. Cependant, là où la GoPro Hero 10 Black Bones se distingue, c’est sur son poids. La caméra pèse en effet 54 grammes, contre 153 grammes pour la GoPro Hero 10 Black classique. De quoi permettre de l’embarquer aisément sur des drones légers.

Ce poids plume s’explique notamment par l’absence de batterie intégrée directement à la caméra. Pour l’alimentation, la GoPro Hero 10 Black Bones ira ainsi puiser directement dans la batterie du drone sur lequel elle est montée.

Une action cam pour bricoleurs

Comme le rapporte le site américain The Verge, ce choix de format s’explique en fait par l’usage que certains pilotes de drones ont de leur GoPro : « GoPro a vu que ses clients coupaient déjà leur GoPro en deux pour permettre à leurs outils de réalisation volants de rester en l’air plus longtemps ». Néanmoins, cette pratique pouvait s’avérer dangereuse et provoquer une surchauffe de la caméra. Pour l’éviter, la GoPro Hero 10 Black Bones intègre un système de ventilation sur le côté qui va permettre de refroidir plus rapidement la caméra d’action et son capteur.

La caméra n’est cependant pas destinée à tous les utilisateurs. Pour en profiter pleinement, il faudra notamment souder l’alimentation à une batterie de drone. La GoPro Hero 10 Black Bones est ainsi compatible avec des batteries émettant une tension de 5 à 27 volts. Par ailleurs, la caméra d’action n’est pour l’heure annoncée que pour le marché américain où elle est proposé à 499 dollars.

Contacté, GoPro nous a indiqué que le constructeur n’avait, pour l’instant, aucun projet de commercialisation de sa GoPro Hero 10 Black Bones en France.

