Cyberpunk 2077 : la version avec ray tracing sous stéroïdes s’apprête à nous en mettre plein la vue

Les créateurs de Cyberpunk 2077 organisent une présentation détaillée du RT Overdrive à l'occasion de la Game Developpers Conference. Annoncé il y a quelques mois, ce nouveau mode devrait permettre d'améliorer encore la qualité des éclairages et des reflets sur le titre.

Connu pour sa qualité graphique et son exceptionnelle gourmandise en ressources, Cyberpunk 2077 est rapidement devenu une véritable vitrine technique pour Nvidia. À l’occasion de la Game Developers Conference (à ne pas confondre avec la GTC, organisée sur la même période), Pawel Kozlowski (Senior Developer Technology Engineer pour Nvidia) et Jakub Knapik (directeur artistique de CD Projekt Red) tiendront le 22 mars une session intitulée « Apporter le Path Tracing dans Night City ».

Cette conférence devrait permettre à Nvidia et au studio polonais de se livrer à « une présentation complète des avantages apportés par les algorithmes actuels de Ray Tracing, et de la façon dont la nouvelle approche de Path Tracing modifie notre manière d’envisager le rendu Next Gen utilisé dans les jeux AAA à monde ouvert », lit-on dans un communiqué. En d’autres termes, le mode RT Overdrive annoncé fin 2022 sur le jeu devrait y être présenté en profondeur.

Toujours plus de Ray Tracing dans Cyberpunk 2077

« Cyberpunk 2077 est techniquement l’un des jeux les plus exigeants du marché en raison de l’ampleur de son univers et de sa variété visuelle. Les environnements éclairés au néon et les vastes panoramas de Night City repoussent déjà les limites de ce qui est actuellement possible en temps réel. Le mode RT : Overdrive vise à passer à la vitesse supérieure en intégrant le mode RTX Path Tracing à cet ensemble », explique CD Projekt.

« Le Path Tracing permet de minimiser les contraintes imposées aux créateurs en fournissant des ombres douces parfaites, au pixel près, et un apport de lumière indirecte dans des environnements entièrement dynamiques à partir de toutes les sources de lumière – qu’il s’agisse d’une lumière locale analytique, d’une surface émissive, d’un puits de lumière, etc. », poursuit le studio.

Pour rappel, si le Path Tracing est une nouveauté majeure pour Cyberpunk 2077 sur le plan graphique, il ne s’agit pas d’une nouveauté à proprement parler chez Nvidia. Cette technologie avait en effet déjà été exploitée il y a quelques mois avec Portal RTX et Quake RTX… deux titres vintage qui avaient profité du Path Tracing pour prendre un sérieux coup de jeune. En arrivant sur Cyberpunk, cette technologie devrait toutefois montrer ce dont elle est capable de mieux, cette fois sur un titre récent.

