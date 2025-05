Dell déstocke son laptop Inspiron 16 Plus doté d’un i7 13e gen et de 16 Go de RAM

Si vous cherchez un PC portable lĂ©ger, dotĂ© d’une grande dalle, performant, mais pas trop onĂ©reux, alors le Dell Inspiron 16 Plus devrait tout Ă fait vous convenir. En ce moment, la marque le propose Ă 549 euros au lieu de 899 euros.

Tous les ordinateurs portables dĂ©diĂ©s Ă la productivitĂ© ne sont pas hors de prix, et heureusement. Par exemple, le Dell Inspiron 16 Plus, Ă©quipĂ© d’une dalle de 16 pouces, d’un processeur i7 de 13e gen et d’un SSD de 512 Go ne dĂ©passe pas les 550 euros. Un excellent rapport qualitĂ©-prix, donc.

Les points forts du Dell Inspiron 16 Plus

Une dalle IPS 2,5K de 16 pouces + 120 Hz

Un processeur Intel Core i7-13620H + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affichĂ© Ă 899 euros, le Dell Inspiron 16 Plus (7640) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 549 euros sur le site officiel de Dell.

Une grande dalle pour travailler confortablement

Le Dell Inspiron 16 Plus est un PC portable Ă l’apparence assez classique, avec son châssis gris mĂ©tallique. Le gros atout de son design, c’est la lĂ©gèretĂ© de l’ensemble : avec 1,90 kg sur la balance, ce laptop, dont l’Ă©paisseur maximale s’Ă©lève Ă 19,75 mm, est idĂ©al pour les travailleurs nomades qui ont besoin d’une machine peu encombrante. CĂ´tĂ© connectique, on trouve par ailleurs un lecteur de cartes SD, une prise jack, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI 1.4 et un port Thunderbolt 4 avec DisplayPort et Power Delivery.

Concernant son Ă©cran, on a ici droit Ă une grande dalle 2,5K (2 560 x 1 600 pixels) de 16 pouces, dont le format 16:10 permet d’afficher plus de contenus. Cette surface d’affichage bien consĂ©quente permet de travailler plus efficacement. La dalle bĂ©nĂ©ficie aussi de la technologie IPS et nous fait donc profiter de larges angles de vision. Cerise sur le gâteau, l’Ă©cran est rafraĂ®chi Ă 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluiditĂ©. Sous l’Ă©cran, on retrouve, sans surprise, le clavier, qui comporte notamment une touche Copilot, l’IA de Microsoft, qui permet d’ĂŞtre encore plus productif au quotidien.

Une configuration suffisante pour les tâches quotidiennes

Dans les entrailles du Dell Inspiron 16 Plus, se niche tout d’abord un processeur Intel Core i7-13620H, dotĂ© de 10 cĹ“urs qui lui permettent d’exĂ©cuter plusieurs tâches simultanĂ©ment, et cadencĂ© jusqu’Ă 4,9 GHz. Il est ici Ă©paulĂ© par 16 Go de RAM, pratique pour gĂ©rer le multitâche ainsi que le lancement de logiciels plus complexes. Le tout est Ă©paulĂ© par un SSD NVMe de 512 Go, qui promet des temps de chargement rĂ©duits et des lancements rapides de la machine et de ses applications.

En bref, ce PC portable est tout Ă fait adaptĂ© Ă un usage bureautique quotidien. En revanche, il n’est pas taillĂ© pour les gamers très exigeants puisqu’ici, on doit se contenter d’une carte graphique Intel UHD. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le Dell Inspiron 16 Plus embarque une batterie de 54 Wh, qui devrait permettre d’utiliser le PC durant toute une journĂ©e de travail. Le fabricant promet aussi une charge rapide : la batterie se remplit Ă 80 % en 1 heure.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres rĂ©fĂ©rences que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.