Ces minuscules accessoires nous renseignent sur le coloris des iPhone 17 et 17 Air

Comme souvent, ce sont les fabricants d’accessoires tiers qui nous renseignent avant l’heure sur certains des détails esthétiques des nouveaux modèles d’iPhone. Cette semaine, des protecteurs de lentilles en fuite dévoilent les coloris potentiels des iPhone 17 et 17 Air.

Nous ne seront définitivement fixés que lors de la keynote de présentation des futurs iPhone, mais en attendant, un bel indice des coloris de l’iPhone 17 et de l’iPhone 17 Air nous arrive — comme souvent — par l’intermédiaire d’accessoires tiers en fuite.

Cette année, ce sont des caches protecteurs de lentilles qui nous renseignent. Destinés à être plaqués sur les capteurs photo arrières des deux appareils, ces derniers comprennent une plaque de verre protectrice, mais aussi et surtout un cerclage colorés, censé à chaque fois correspondre aux coloris respectifs des iPhone 17 et 17 Air.

Des couleurs finalement assez classiques cette année ?

L’intérêt de ces petits accessoires, c’est qu’ils tendent à corroborer des coloris ayant déjà fuité il y a quelques semaines. Ils sont néanmoins partagés par le leaker yeux1122, qui s’était par le passé complètement planté en indiquant qu’Apple avait abandonné son projet de création d’un modem 5G maison… un an avant que la firme ne dévoilent finalement son très prometteur modem C1.

La correspondance des coloris dévoilés par ces caches protecteurs, avec ceux évoqués par diverses sources ces dernières semaines, nous poussent néanmoins à prendre cette nouvelle fuite au sérieux.

Screenshot Screenshot

Sur l’image de gauche, on retrouve donc les 5 coloris supposés de l’iPhone 17 : bleu, argent, noir, vert et violet ; tandis que l’image de droite correspond aux couleurs potentielles de l’iPhone 17 Air : argent, or pâle, noir et bleu pâle. Dans les deux cas, des caches transparents sont aussi dévoilés, mais sauf surprise, ils ne devraient pas correspondre à des moutures transparentes des iPhone 17 et 17 Air.

Notons que de précédentes informations ont suggéré que le coloris bleu pâle de l’iPhone 17 Air serait très léger, peut-être proche de la teinte employée par Apple sur les derniers MacBook Air M4… dont le coloris « Bleu ciel » avait justement été critiqué par certains pour sa trop grande discrétion.

Dernière précision : le leaker Majin Bu avait, pour sa part, indiqué en parallèle que l’iPhone 17 Pro serait lui aussi décliné en bleu, ou en bleu ciel.