Samsung rachète de Roon : mais qui est Roon ?

Samsung a récemment annoncé l’acquisition de Roon, un acteur majeur dans le domaine de la hi-fi, via sa filiale Harman. Cette opération représente un tournant significatif pour Samsung, consolidant sa position dans le secteur de l’audio de haute qualité. Bien que les détails financiers restent confidentiels, l’impact de cette acquisition est considérable, tant pour Samsung que pour le marché de la hi-fi.

Qui est Roon ?

Roon, c’est un peu la star des audiophiles. Spécialisé dans les logiciels et technologies dédiés à l’amélioration de l’expérience d’écoute, Roon est surtout reconnu pour sa plate-forme éponyme.

Celle-ci est compatible avec la majorité des appareils de streaming et amplificateurs haut de gamme. En intégrant à la fois le matériel et le logiciel, Roon offre une expérience utilisateur de qualité, ce qui lui vaut une renommée internationale et une base d’utilisateurs fidèle.

Que font-ils ?

Roon a toute une gamme de produits. Leur big hit, c’est Roon Remote, une application pour gérer la musique depuis un iPhone ou un Android. Une sorte d’AirPlay pour audiphiles. Ils ont aussi Roon ARC qui transforme ta collection de musique en un service de streaming perso.

Son plus grand avantage : référencer toutes vos musiques et services de streaming dans une bibliothèque avec affichage des pochettes et de nombreuses informations sur les artistes, albums, titres, etc.

C’est un outil nouvel outil très efficace pour l’écoute musicale avec un ampli connecté, des enceintes sans fil ou un lecteur réseau compatible. Vous verrez d’ailleurs des produits certifiés Roon Tested, comme l’ampli-Rotel A-14.

Et si vous êtes abonné à Tidal, Qobuz ou KKBox, Roon vous aide à trouver des playlists et des recommandations.

Enfin, avec leur solution Roon Optimized Core Kit, vous pouvez transformer un PC Linux ou un Intel NUC en serveur de musique maison, ce qui est assez efficace pour ceux qui veulent plus de contrôle sur leur son. Evidemment, ça marche aussi sur un NAS QNAP, Synology ou Asustor. Roon prend en charge la majorité des formats audio dont le WAV, AIFF, AAC, MP3, OGG, ALAC et FLAC jusqu’à une très haute résolution de 32 bits / 768 kHz. Le système Roon peut également indexer les fichiers DSF, DFF, DSD64, DSD128, DSD256 et DSD512.

Pourquoi Samsung s’intéresse à Roon ?

Pour Samsung, l’acquisition de Roon représente une opportunité de renforcer leur expertise et leur présence sur le marché de l’audio haut de gamme. En intégrant les technologies de Roon au sein de son écosystème de produits audio, Samsung peut désormais offrir une expérience utilisateur améliorée et plus intégrée.

Cette synergie entre les appareils Samsung et le logiciel Roon pourrait conduire à de nouvelles innovations, élargissant ainsi l’offre de Samsung dans un secteur de plus en plus compétitif. De plus, l’accès à la base d’utilisateurs passionnés de Roon offre à Samsung une plateforme idéale pour présenter ses produits audio de pointe et consolider sa réputation.