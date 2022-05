C’est quoi l’audio 3D ? C’est le podcast de la semaine

Son spatialisé, son 3D, Dolby Atmos… Il y a beaucoup de termes pour parler d'audio. Comment bien comprendre tout ce que cela signifie réellement ? Quels produits acheter pour profiter de sa musique ou de son jeu vidéo à la perfection en 3D ? Le YouTubeur PP Garcia a répondu à toutes vos questions dans notre podcast « On en parle ».

Que ce soit pour écouter de la musique ou pour jouer, le son 3D est partout. Mais ce n’est pas toujours facile de comprendre précisément que cela englobe et de saisir les différences. Pour nous aider à tout analyser et comprendre, le journaliste PP Garcia, de la chaine PP World, a répondu à vos questions dans un nouvel épisode de notre podcast « On en parle ».

La spatialisation du son est partout

Vous voulez comprendre la différence entre le Dolby Atmos, le DTS-X, le Spatial Audio d’Apple ou encore le TempestAudio 3D de votre PS5, vous êtes au bon endroit.

PP Garcia vous explique comment fonctionne la binauralisation ou comment savoir si votre casque est adapté à la spatialisation pour la musique ou le jeu vidéo.



