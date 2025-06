Cette marque relance ses best-sellers : SoundLink Plus, SoundLink Micro 2 et QuietComfort Gen 2 dévoilés

C’est bientôt officiellement l’été et Bose en profite pour annoncer plusieurs nouveautés majeures dans ses gammes d’enceintes et d’écouteurs sans fil : une nouvelle enceinte SoundLink Plus, la refonte de la SoundLink Micro et l’arrivée d’écouteurs QuietComfort Ultra de deuxième génération, la marque entend consolider sa position sur le marché de l’audio nomade.

Bose SoundLink Plus // Source : Bose

Bose poursuit le développement de sa famille SoundLink en dévoilant deux nouveaux modèles pensés pour répondre à des usages variés. La SoundLink Plus, tout d’abord, se positionne comme une enceinte Bluetooth portable premium, tandis que la SoundLink Micro 2e génération vise les amateurs de modèles compacts sans compromis sur la robustesse et la qualité sonore.

La SoundLink Plus affiche des dimensions de 231 mm x 99 mm x 86 mm pour moins de 2 kg. Elle intègre un caisson de basses, un haut-parleur d’aigus et quatre radiateurs passifs, une architecture qui promet un rendu sonore riche et des basses puissantes, selon Bose.

Bose SoundLink Plus // Source : Bose

L’enceinte bénéficie d’une certification IP67, garantissant sa résistance à l’eau, à la poussière et aux chocs. Elle peut même flotter, ce qui la rend idéale pour les activités extérieures. Pour le transport et pouvoir l’accrocher à peu près partout, elle est dotée d’une lanière en nylon.

Bose SoundLink Plus // Source : Bose

L’autonomie annoncée atteint 20 heures, avec la possibilité de recharger un smartphone via le port USB-C intégré. La SoundLink Plus veut rivaliser avec des références comme la JBL Charge 6, la Sony ULT Field 3 ou l’Ultimate Ears Boom 4, par exemple.

La SoundLink Micro, quant à elle, revient dans une version améliorée. Malgré son format de poche (103 mm x 103 mm x 39 mm), elle promet de meilleures performances sonores grâce à un haut-parleur unique et deux radiateurs passifs optimisés. L’autonomie double par rapport à la génération précédente, passant de 6 à 12 heures. La connectique évolue également avec l’apparition d’un port USB-C pour la recharge, et la sangle en nylon amovible gagne en robustesse et en praticité. L’indice IP67 est conservé, assurant une résistance totale à l’eau et à la poussière.

Bose SoundLink Micro // Source : Bose

Large connectivité, application et des fonctionnalités intéressantes

Les deux nouvelles enceintes bénéficient des dernières avancées en matière de connectivité. Elles sont équipées du Bluetooth 5.4, permettant une connexion multipoint avec deux appareils à la fois dans un rayon de 9 mètres. La fonction Google Fast Pair facilite l’appairage avec les smartphones Android compatibles.

Bose SoundLink Plus // Source : Bose

Côté codecs, Bose assure la compatibilité avec le SBC, l’AAC et l’aptX Adaptive de Qualcomm, ce dernier offrant une qualité audio haute définition sur les appareils Snapdragon Sound. L’application Bose permet d’effectuer les mises à jour logicielles, de régler l’égaliseur, de programmer un bouton de raccourci (par exemple pour Spotify Tap), et d’utiliser la technologie SimpleSync pour synchroniser l’enceinte avec d’autres produits Bose, notamment les barres de son et enceintes connectées de la marque.

Les modes stéréo et soirée sont également disponibles, à condition de jumeler deux enceintes du même modèle.

Nouveaux écouteurs QuietComfort Ultra : ANC et personnalisation sonore

En parallèle de ces enceintes, Bose a également dévoilé la deuxième génération de ses écouteurs QuietComfort Ultra. Selon le fabricant, ces nouveaux modèles bénéficient d’une réduction de bruit active adaptative améliorée, capable d’ajuster le niveau d’ANC en temps réel grâce à un algorithme d’intelligence artificielle.

Cette technologie permet, par exemple, d’augmenter progressivement la réduction de bruit lorsqu’un bruit soudain (comme une sirène) survient, sans perturber l’écoute. Une approche similaire aux Galaxy Buds 3 Pro de Samsung, par exemple.

Bose QuietComfort Ultra Gen 2 // Source : Bose

Les QuietComfort Ultra Gen 2 conservent la calibration sonore personnalisée à la morphologie de l’oreille, mais ajoutent une optimisation de la clarté des appels, inspirée de technologies développées pour les aides auditives. La batterie offre jusqu’à 24 heures d’autonomie avec le boîtier de charge, selon la marque. Ce dernier supporte désormais la recharge sans fil.

Bose QuietComfort Ultra Gen 2 // Source : Bose

Parmi les nouveautés, on note aussi la possibilité de désactiver les commandes tactiles pour éviter les actions accidentelles, ainsi qu’un nouveau système de protection contre l’accumulation de cérumen pour faciliter l’entretien.

Disponibilité et prix

La SoundLink Plus est disponible en précommande dès aujourd’hui sur le site officiel de Bose, au prix de 279 euros en noir ou bleu et, à partir du 18 juin, en jaune citron (édition limitée). Les livraisons débuteront le 26 juin 2025. La SoundLink Micro 2e génération sera proposée à 119 euros (prix officiel en France) en noir ou bleu, avec une commercialisation prévue plus tard dans l’été.

Les nouveaux écouteurs QuietComfort Ultra Gen 2 seront quant à eux lancés plus tard dans la saison, à 299 dollars, en trois coloris.