Boulanger brade l’enceinte Bluetooth Bose SoundLink Revolve Plus Serie II, compatible NFC pour changer facilement de source

La Bose SoundLink Revolve Plus Série II est une enceinte portable sans fil qui perpétue le savoir-faire acoustique de la marque américaine. Pour donner une ambiance à vos soirées en intérieur et en extérieur, le dispositif audio de Bose est aujourd’hui en promotion chez Boulanger de 249,99 euros à 199,99 euros.

Bose Corporation, c’est avant tout une success story à l’américaine. Fondée en 1964 par Amar Bose, un professeur du MIT passionné d’acoustique, l’entreprise s’est imposée comme une référence mondiale dans le domaine de l’audio haut de gamme. Reconnue pour son obsession du détail sonore, Bose conçoit des produits qui misent autant sur la qualité d’écoute que sur l’expérience utilisateur. Que ce soit pour des casques à réduction de bruit, des enceintes Bluetooth ou des systèmes audio pour la maison et l’automobile, la marque américaine a su bâtir une réputation solide, mêlant innovation technologique et design minimaliste.

Et la Bose SoundLink Resolve Plus Serie II n’échappe pas à cet héritage : résistante, qualitative, et de surcroit en promotion de 20 % actuellement.

Les atouts de cette Bose SoundLink Revolve Plus Serie II

Une autonomie jusqu’à 17 heures

Un son multidirectionnel 360°

Certifié IP55

Au lieu de 249,99 euros, la Bose SoundLink Revolve Plus Serie II est aujourd’hui disponible en promotion à 199,99 euros sur le site Boulanger.

Un son signature Bose à embarquer partout

La SoundLink Revolve Plus Série II délivre un son clair, profond et équilibré, fidèle à ce que l’on attend de Bose. Grâce à sa conception acoustique soignée, l’enceinte produit un son à 360°, enveloppant, sans “zone morte”. Que vous la posiez au centre de la pièce ou dans un coin, l’expérience sonore reste homogène ! Les basses sont présentes sans être envahissantes, et les voix sont d’une grande clarté, parfaites pour la musique comme pour les podcasts.

Avec son châssis en aluminium anodisé et son format compact, la SoundLink Revolve Plus Série II est conçue pour vous suivre partout : sur un bureau, à la terrasse d’un café ou en plein pique-nique (tout en respectant les personnes autour de vous, bien entendu). Elle résiste aux éclaboussures et à la poussière grâce à sa certification IP55, ce qui la rend adaptée à une utilisation extérieure. Il y a même un revêtement antichoc qui limite les dégâts en cas de chute accidentelle.

Une batterie qui dure, Bose Connect dans les détails

La prise en main est intuitive avec des boutons physiques sur le dessus pour gérer le volume, le Bluetooth ou l’assistant vocal. La compatibilité avec Siri et Google Assistant ajoute une couche de praticité bienvenue. En bonus, elle peut se connecter à d’autres enceintes Bose pour créer un effet stéréo ou synchroniser la musique dans plusieurs pièces via l’appli Bose Connect.

Bose promet jusqu’à 17 heures d’écoute avec une seule charge, ce qui permet de passer la journée sans se soucier du câble. La recharge se fait via un port micro-USB, donc un peu lente, mais le câble est vendu avec.

Autre atout côté usage quotidien : la SoundLink Revolve Série Plus II est équipée d’une puce NFC. Cela permet un appairage quasi instantané avec un smartphone compatible. Il suffit d’un simple contact entre les deux appareils pour lancer la connexion sans avoir à naviguer dans les menus. Un petit détail qui fait une vraie différence à l’usage, surtout si vous changez souvent d’appareil source.

Afin de comparer la BOSE SoundLink Revolve Série avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures enceintes Bluetooth du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.