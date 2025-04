Les French Days font vibrer le prix de la Bose SoundLink Flex II à moins de 130 euros, pour profiter de vos playlists au soleil

Bose a une vaste collection d’enceintes connectées, de toutes les tailles et pour tous les usages. Parmi elles, il y a la SoundLink Flex II, à retrouver à 129,99 euros pendant les French Days sur Boulanger, au lieu de 179,99 euros.

Avec la Bose SoundLink Flex II, la marque s’adresse aux audiophiles qui veulent profiter de leur musique partout, et à plusieurs. C’est une enceinte nomade résistante avec une autonomie solide et une certification IP avancée qui reste relativement compacte pour être emmenée partout. Pour moins de 130 euros pendant les French Days, vous avez là l’objet qui va vous permettre de passer de bonnes soirées en extérieur avec le retour des beaux jours.

Les points forts de la Bose SoundLink Flex II

Son autonomie de 12 h, pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit

La certification IP67, qui fait qu’elle peut aller partout

Le mode Stéréo, pour jumeler deux enceintes compatibles

Sur le site de la marque, la Bose SoundLink Flex II est affichée à 179,95 euros. Mais sur Boulanger pendant les French Days, elle est disponible à 129,99 euros.

Une enceinte pour festoyer tout l’été

La Bose SoundLink Flex II est une petite enceinte Bluetooth qui fait 9,04 × 20,14 × 5,23 cm pour 0,59 kg. Elle est livrée avec un câble USB de 30,5 cm qui sert à la recharge. Vous n’en aurez pas besoin trop souvent, parce que sa batterie permet une autonomie de 12 h maximum. Par contre, il faut compter 4 h pour la charger entièrement, ce qui est un peu long. Heureusement, vous pouvez continuer de l’utiliser même quand elle est branchée. Ce qui n’est pas très utile dans la nature.

Car oui, elle est conçue pour une utilisation en extérieur, même si, bien sûr, elle fonctionne partout. C’est sa certification IP67 qui veut ça, car non seulement elle est hermétique à la poussière, mais elle peut même tomber provisoirement dans un mètre d’eau et continuer de fonctionner. Idem, elle peut même résister à une petite chute, avec sa coque en silicone qui résiste aux chocs, aux chutes et à la rouille.

La Bose SoundLink Flex II mise sur son côté nomade

L’enceinte s’adapte à toutes les situations. Par exemple, elle est équipée de la technologie PositionIQ. Elle détecte automatiquement si elle est à l’horizontale ou à la verticale et optimise le son en fonction de ça, pour rester performante en toute circonstance. Avec son anse, vous pouvez la fixer sur un mousqueton et l’accrocher à un sac à dos pour ne pas avoir à la tenir dans la main.

Via l’app Bose, vous pouvez activer le mode Stéréo et jumeler deux enceintes compatibles, l’une pour la gauche, l’autre pour la droite. Le must, c’est que ce n’est pas forcé que ce soit deux SoundLink Flex II. Si vous avez une autre enceinte Bose équipée du mode Stéréo, ça fonctionne. Ainsi, vous doublez sa puissance de 10 W RMS et pouvez lancer une vraie fête improvisée.

