Cette voiture électrique conçue avec Huawei peut se recharger en 10 minutes seulement

La jeune marque chinoise Avatr lance officiellement sa dernière voiture électrique en date. Il s’agit de la nouvelle 012, une grande berline ultra haut de gamme, qui ne sera vendue qu’à 700 exemplaires à travers le monde.

Avatr 012 – Crédit : Avatr

Si Xiaomi produit sa propre voiture électrique, la nouvelle berline SU7, son rival Huawei a fait le choix de s’associer avec des constructeurs déjà établis. Ce qui a permis (entre autres) de donner naissance à la marque Avatr, née de son alliance avec le groupe chinois Changan et le géant des batteries CATL. Encore méconnue dans nos contrées, elle vient tout juste d’être officiellement présentée en Allemagne.

Une nouvelle berline de luxe

Le jeune constructeur, fondé en 2018, commercialise déjà plusieurs modèles en Chine, dont le SUV Avatr 11 et la berline Avatr 12. Et voilà qu’il vient de lancer une autre auto dans son catalogue, qui est en fait un dérivé de cette dernière. Il s’agit de la nouvelle Avatr 012. Un nom qui peut prêter à confusion, et c’est tout à fait normal, car il s’agit en quelque sorte d’une autre version. Dévoilée en août 2024, celle-ci affiche un positionnement encore plus haut de gamme. Et ce n’est pas tout, comme le révèle le site de la marque.

Avatr 012 – Crédit : Avatr

En effet, la nouvelle grande berline électrique a été dessinée en partenariat avec Kim Jones, le directeur artistique de Dior et Fendi. Elle se distingue ainsi par un style aisément reconnaissable, mais qui reste tout de même proche de l’Avatr 12 sur laquelle elle est basée. Nous retrouvons une face avant similaire, tandis que la calandre s’ouvre et ferme automatiquement pour améliorer le Cx (coefficient de traînée) et refroidir le moteur. La voiture se chausse ici de jantes exclusives des 21 pouces, au style très clinquant.

À l’arrière, le dessin évolue de manière plus significative, avec des lignes un peu plus agressives. Nous retrouvons en revanche les mêmes feux à LED très fins. Les dimensions sont quant à elles identiques à celles de la berline standard, puisqu’elle mesure 5,02 mètres de long pour 2,0 mètres de large et 1,45 mètre de haut. De quoi également rivaliser avec la Tesla Model S ainsi que la BYD Seal, entre autres. On note également que la berline fait l’impasse sur les rétroviseurs traditionnels au profit de caméras.

Avatr 012 – Crédit : Avatr

À bord, la présentation est là encore reprise de l’Avatr 12. Nous retrouvons donc un grand écran tactile de 15,6 pouces, qui tourne sous le système HarmonyOS 4, fourni par Huawei. On ne sait en revanche pas s’il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto pour le moment. Il est associé à un immense écran de 35,4 pouces, qui fait en fait office de combiné d’instrumentation, et qui s’étend sur toute la largeur de la planche de bord. Il est complété par des petits écrans pour afficher la vue des rétroviseurs-caméras.

Un prix salé

La berline électrique peut accueillir quatre personnes à son bord, et elle se pare d’un toit doté d’un ciel étoilé, avec plusieurs centaines de LED. Les sièges sont recouverts de cuir Nappa beige, tandis qu’un grand écran est intégré dans le plafond. Enfin, les appuie-têtes sont brodés des logos de la marque et du nom de Kim Jones. Sous son capot, une seule motorisation 570 chevaux et 650 Nm de couple est disponible.

Avatr 012 // Source : Avatr

Le tout est délivré grâce à l’alliance de deux moteurs électriques, soit un sur chaque essieu. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et atteindre une vitesse maximale de 220 km/h. La berline s’offre la batterie Qilin fournie par CATL, qui peut encaisser une puissance de charge de 5C, ce qui correspond à cinq fois sa capacité de 93,4 kWh. De quoi passer de 30 à 80 % en 10 minutes. L’autonomie est quant à elle annoncée à 650 kilomètres selon le cycle chinois CLTC.

Avatr 012 – Crédit : Avatr

Ce qui donne environ 552 kilomètres WLTP. A noter que la voiture a aussi le droit à la conduite autonome grâce au système Huawei Qiankun ADS 3.0. Et bien sûr, cela se traduit par un prix salé, affiché à partir de 700 000 yuans, ce qui donne environ 89 339 euros. Un tarif qui sera encore plus élevé si la nouvelle Avatr 012 finir par arriver en Europe, en raison des droits de douane. Il faut cependant savoir que le constructeur ne prévoit de produire que 700 exemplaires de sa berline électrique de luxe.