Le patron de Renault propose d’importer les kei cars japonaises en Europe : pourquoi c’est une bonne idée

Vous cherchez une alternative économique et écologique aux voitures traditionnelles pour vos déplacements en ville ? Les kei cars japonaises pourraient bien être la solution idéale ! C'est en tout cas ce que pense le patron de Renault.

Dans un interview accordé à Le Monde, où il évoque la compétition avec la Chine, le patron de Renault, Luca de Meo, a évoqué les kei cars japonaises (keijidōsha).

Le patron de Renault veut importer les kei cars japonaises en Europe, et franchement, on est plutôt pour ! Ces petites voitures, ultra-compactes et légères, sont parfaitement adaptées à la ville et pourraient bien révolutionner notre façon de nous déplacer en milieu urbain.

Les kei cars : des voitures ultra-compactes et légères pour la ville

Mais c’est quoi, au juste, les kei cars ? Elles sont apparues au Japon dans les années 1940, à une époque où le pays manquait de ressources et avait besoin de véhicules économiques et peu gourmands en carburant. Les kei cars sont donc des voitures de petite taille, avec une cylindrée maximale de 660 cm³ et une longueur maximale de 3,4 mètres.

Elles sont également soumises à des normes de sécurité moins strictes que les voitures classiques, ce qui permet de réduire leur poids et leur coût.

Et justement, en parlant de coût, c’est là que les kei cars ont un avantage considérable sur les voitures traditionnelles. Elles sont deux fois moins chères à l’achat et à l’entretien, ce qui en fait une alternative très intéressante pour les citadins qui veulent se déplacer sans se ruiner.

Les kei cars : un choix judicieux pour une conduite en ville plus économique et écologique

Mais ce n’est pas tout : les kei cars sont également plus écologiques que les voitures classiques. Elles consomment moins de carburant et émettent moins de CO2, pour les voitures thermiques, et utilisent des batteries beaucoup plus petites pour ce qui est du 100 % électrique.

Dans son interview, le patron de Renault a également souligné que les kei cars étaient parfaitement adaptées à la conduite en ville, où la vitesse est limitée à 30 km/h. En révisant les normes de sécurité pour les adapter à cette vitesse, il serait possible de fabriquer des voitures encore plus légères et encore moins chères.

Et si vous pensez que les kei cars sont déjà réservées au marché japonais, détrompez-vous ! En France, la Citroën Ami, la Fiat Topolino et la Dacia Spring sont déjà disponibles, et elles répondent aux mêmes critères de taille, de poids et de prix que les kei cars.