Le patron de Renault a la solution pour résister face aux voitures électriques chinoises en Europe

« On est largués » : Luca de Meo, le grand patron de Renault, est inquiet pour l'industrie automobile européenne face à la concurrence chinoise. Il propose un plan stratégique pour relever la tête.

Dans une interview accordée au journal Le Monde, Luca de Meo, directeur général de Renault et président de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), a exprimé ses inquiétudes quant à la compétition avec la Chine dans le domaine de l’industrie automobile.

Selon lui, la compétition actuelle n’est pas juste et il est nécessaire de prendre des mesures pour protéger l’industrie européenne.

« Nous voulons une compétition juste avec la Chine. Or celle-ci ne l’est pas »

Luca de Meo a ainsi déclaré : « Nous voulons une compétition juste avec la Chine. Or celle-ci ne l’est pas ». Il a expliqué que les constructeurs automobiles chinois bénéficient d’un avantage coût de 6 000 à 7 000 euros par rapport à un modèle européen équivalent, soit environ 25 % du prix total.

Il a également souligné que la Chine a apporté entre 110 et 160 milliards d’euros de subventions à ses industriels, tandis que les États-Unis apportent aussi un soutien massif à leur industrie avec les crédits d’impôt de l’Inflation Reduction Act. C’est d’ailleurs ce qui a poussé l’Union européenne à enquêter et à réfléchir à une augmentation des droits de douane.

Le directeur général de Renault a également évoqué les coûts de l’énergie, qui sont beaucoup plus bas en Chine et aux États-Unis qu’en Europe. Il a déclaré : « Les coûts de l’énergie en Chine comme aux États-Unis sont beaucoup plus bas qu’en Europe ».

« Ce que je propose, ce sont plutôt de nouvelles règles »

Face à cette situation, Luca de Meo a proposé un plan stratégique pour l’industrie automobile européenne. Il a déclaré : « Ce que je propose, ce sont plutôt de nouvelles règles ». Il a suggéré la création de zones économiques vertes, où la fiscalité et les charges salariales seraient abaissées pendant dix ans, et où les gains en capitaux seraient détaxés. Il a également appelé à une approche défensive temporaire pour protéger l’industrie européenne. Il propose ainsi des joint-ventures à 50-50 avec des acteurs chinois et une obligation d’avoir des fournisseurs sur place pour protéger l’industrie européenne.

Luca de Meo a également évoqué la dépendance de l’Europe vis-à-vis des fournisseurs chinois pour la construction de voitures électriques : « C’est vrai qu’ils ont pris une génération d’avance sur la voiture électrique. Ils contrôlent les mines, la chimie et le raffinage des produits, nécessaires pour faire les batteries ». Il a cependant souligné que les Européens ne souhaitent pas s’engager dans ces activités polluantes.

Un appel à une action urgente de la part de l’Union européenne

Enfin, Luca de Meo a appelé à une action urgente de la part de l’Union européenne pour protéger l’industrie automobile européenne et garantir une compétition juste avec la Chine.

Il a déclaré : « Il faut dealer avec la Chine. Ce doit être donnant donnant ». Il a également souligné que l’Europe doit s’adapter aux nouvelles chaînes de valeur dans l’industrie automobile, notamment l’électrification, le logiciel, la recharge des voitures électriques et l’économie circulaire.