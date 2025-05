BYD dévoile un SUV compact électrique très alléchant qui devrait arriver en Europe

Encore méconnue en Europe, la marque « branchée » de BYD, Fang Chen Bao dévoile une nouvelle voiture électrique. Celle-ci prend la forme d’un petit SUV au style baroudeur, qui pourrait débarquer en Europe à partir de 2026.

Crédit : Fang Chen Bao

Alors que Tesla est dans la tourmente et continue sa descente aux enfers, un autre constructeur est quant à lui sur un petit nuage. Il s’agit de son nouveau principal rival, qui n’est autre que BYD. Ce dernier est actuellement le numéro 2 mondial de la voiture électrique, mais il pourrait bien devenir rapidement premier.

Un tout nouveau SUV électrique

Et cela notamment car la firme basée à Shenzhen multiplie les nouveautés, dans son pays natal ainsi qu’en Europe. On peut notamment citer la nouvelle Sea Lion 7 et l’Atto 2, tandis qu’elle prépare également l’arrivée de la Dolphin Surf. Il s’agit pour rappel de la version européenne de la Seagull vendue en Chine. Ce n’est pas tout, car le constructeur a aussi enfin importé sa marque haut de gamme Denza sur le Vieux Continent il y a peu. Et voilà qu’il continue sur sa bonne lancée avec un tout nouveau modèle.

Il s’agit du nouveau Bao 3, vendu sous la marque Fang Chen Bao, une autre filiale du groupe chinois. Ce dernier vient compléter la gamme aux côtés des SUV hybrides rechargeables Bao 5 et Bao 8, et se caractérise par un gabarit plus réduit et une motorisation électrique. Annoncé par un concept dévoilé quelques mois plus tôt, le voici désormais dans sa version de série. Ce dernier est notamment visible sur le site officiel du constructeur, qui n’est pas encore présent en Europe pour le moment.

Crédit : Fang Chen Bao

Ce nouvel arrivant sur le marché chinois arbore un look particulièrement affirmé, presque agressif. Et surtout, il adopte un positionnement de vrai baroudeur, avec ses boucliers avant et arrière proéminents et peints en noir. De profil, nous retrouvons des protections de carrosserie et on note que la garde au sol est assez haute. Jouant le rôle d’entrée de gamme pour la marque Fang Chen Bao, le SUV affiche cependant des dimensions assez généreuses. Il mesure en effet 4,61 mètres de long pour 1,90 mètre de large et 1,72 mètre de haut.

Crédit : Fang Chen Bao

Sur le toit, on note la présence d’une protubérance insolite. Il s’agit en fait d’un dock permettant à un drone de se stationner, une technologie d’abord inaugurée sur le Yangwang U8 et déclinée sur plusieurs modèles de BYD.

Le constructeur dévoile également quelques images du poste de conduite, qui reprend le style du reste de la gamme. La présentation est très épurée, et le conducteur profite d’un écran tactile de 12 pouces, associé à un combiné d’instrumentation de 8,8 pouces. Reste à savoir si Apple CarPlay et Android Auto seront de la partie.

Deux versions dans le catalogue

L’espace à bord semble être assez généreux, puisque le SUV électrique affiche un empattement de 2,75 mètres. Le confort est de mise grâce au chargeur pour smartphone par induction et au toit ouvrant panoramique, livrés de série. Le Fang Chen Bao Bao 3 a le droit à un frunk à l’avant de 151 litres, ce qui est énorme. Et petit bonus, il est également motorisé, comme sur le nouveau Porsche Macan. Sous son capot, ce nouvel arrivant se décline en plusieurs versions à deux et quatre roues motrices.

La première affiche une puissance de 217 chevaux et a le droit à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 65 kWh. La seconde revendique 421 chevaux et est associée à un pack d’une capacité de 73 kWh. Celle-ci a le droit à une architecture 800 volts, qui rend la charge plus rapide. L’autonomie est identique, annoncée à 501 kilomètres CLTC. Soit environ 440 kilomètres avec le cycle WLTP. La charge bidirectionnelle est livrée de série, et il faut 18 minutes pour passer de 30 à 80 % à une puissance de 195 kW. Ce qui est dans la moyenne, sans être révolutionnaire.

Crédit : Fang Chen Bao

Le Fang Chen Bao Bao 3 est aussi équipé de la conduite autonome God’s Eye récemment lancée par BYD. Il a aussi le droit à une suspension adaptative, afin de maximiser le confort pour les passagers. Le SIV électrique vient d’être lancé sur le marché chinois.

Mais alors, quand arrivera-t-il en Europe ? Et bien il se dit que les premières livraisons sont prévues pour 2026. Le tout pour un prix tournant autour des 40 000 euros, et sous la marque Denza selon Automobile Propre. Le véhicule pourrait avoir le droit au bonus écologique, s’il est produit en Europe dans l’usine de BYD.