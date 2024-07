Le moteur électrique Pinion 100 % automatique débarque sur les vélos Moustache : récit d’un projet pas comme les autres

Dévoilé en exclusivité à l’Eurobike 2024, le Project Box 46 de Moustache repose sur un tout nouveau VTT électrique équipé du Pinion MGU. Il s’agit d’une unité combinant à la fois un moteur et une boîte de vitesses automatique. Présent sur place, Frandroid a pu rencontrer les équipes de la marque française pour échanger sur le projet.

C’est une nouvelle page qui s’ouvre chez Moustache. La marque vosgienne s’est rapprochée du groupe allemand Pinion pour développer un tout nouveau VTT électrique boosté par l’unité Pinion MGU. Le tout est actuellement en phase finale de conception. Son nom ? Le Project Box 46, révélé à l’occasion de l’Eurobike 2024, organisé à Francfort du 3 au 7 juillet.

Frandroid a pu s’entretenir avec Clément Bonneau, responsable presse de Moustache, afin d’échanger sur cet ambitieux projet. À noter que Moustache n’est pas le premier constructeur à intégrer le système MGU : cette semaine, Riese & Muller s’est attiré les projecteurs médiatiques en révélant ses Homage 5 et Delite 5 (2025) eux aussi équipés du fameux MGU.

« On a de suite sauté sur l’occasion »

Moustache « travaille depuis 2 ans sur ce projet », débute notre interlocuteur. « Depuis le début, on cherchait une solution capable d’unifier une transmission et un moteur dans une seule et même boite. Quand Pinion nous a présenté le MGU, on a de suite sauté sur l’occasion. Bosch ne le proposait pas de son côté », raconte Clément Bonneau.

Le MGU de Pinion a donc cette faculté de combiner à la fois le moteur et une boîte de vitesses dans un même système. Pour Moustache, cela apporte bien des avantages relatifs à la pratique du VTTAE. « Ça allège le vélo électrique, et en termes de comportement, c’est beaucoup plus efficace. La simplicité d’utilisation est aussi un atout intéressant ».

Clément Bonneau poursuit : « Les deux missions de ce vélo, c’est d’être hyper fun à rouler. Le fait de tout intégrer au centre du vélo procure une véritable sensation de légèreté. C’est assez dingue et bluffant. L’autre point, comme je le disais, c’est la simplicité d’utilisation ». Avec un mantra spécifique : « Maximum fun, minimum maintenance ».

L’autre avantage d’un tel système, c’est « l’absence de chaîne : tu n’as plus à te soucier du dérailleur sur des terrains engagés par exemple », poursuit l’intéressé. « Ce VTTAE pourra aussi être utilisé sur des terrains très engagés. Pour autant, dans sa philosophie, la cible est plus large car le châssis est très joueur. Il s’adresse aussi à un public qui ne cherche pas de maintenance », estime Clément Bonneau.

Du fun et du plaisir avant tout

« Il y a aussi tout un aspect sur la simplification de roulage, avec le passage des vitesses automatiques de Pinion. Tu te concentres uniquement sur le roulage, le fun et le plaisir », insiste M. Bonneau.

À noter que la gamme E.Line du Pinion MGU est déclinée en deux versions : l’une à 12 vitesses, l’autre à 9 vitesses, pour une puissance commune de 600 W et un couple de 85 Nm. Leur poids diffère de 100 grammes : 4,1 et 4 kg, respectivement. Une gamme E.LineS existe, avec une vitesse de pointe de 45 km/h, notamment pour les speedbikes.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

À l’heure d’écrire ces lignes, Moustache est en « phase finale de développement du projet. Ça va sortir au printemps 2025 », nous précise Clément Bonneau. « Il y a encore pas mal de détails à régler, comme les solutions de suspension et le développement de notre propre batterie ». Car oui, il y a ici un projet dans un autre projet. Moustache développe actuellement son propre accumulateur, spécifique au Project Box 46.

Faire participer le grand public

Ce projet pas comme les autres pousse d’ailleurs Moustache à mettre en place des nouvelles idées. « On va faire rouler les médias, mais aussi le grand public entre septembre et décembre. L’idée, c’est qu’ils roulent avec le vélo et qu’ils nous racontent leur expérience ». Pour l’instant, les critères de sélection n’ont pas encore été définis.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Sachez en tout cas qu’une page internet va être mise en place pour que le grand public puisse s’enregistrer et recevoir des nouvelles du projet. Pour la presse, et donc pour Frandroid, de premiers essais seront organisés à la rentrée : l’occasion pour nous de vous faire de premiers retours d’expérience.

À la question de savoir si Moustache souhaite davantage intégrer les technologies Pinion à son catalogue, Clément Bonneau nous répond : « Pour l’instant, on se concentre sur la partie VTT. On veut développer une petite gamme de produits. Il pourrait y avoir de l’intérêt sur du VAE urbain, mais c’est un coût important ».