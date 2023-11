Ce constructeur français règle l’un des principaux problèmes des vélos cargo électriques

Basée à Mouzillon (44), Otwo Bike cherche à apporter une solution à l’une des principales problématiques des vélos cargo électriques : l’encombrement. Pour ce faire, le groupe a conçu un biporteur compact, dont une première présérie d’une vingtaine de modèles est attendue d'ici à la fin de l’année.

Imaginer et fabriquer un vélo cargo électrique et compact, voilà l’objectif que s’est fixé Otwo Bike lors de sa création en mai 2021. Basée à Mouzillon, près de Nantes, cette jeune pousse tricolore a récemment échangé avec le média spécialisé Weelz pour raconter l’avancée de son projet, qui va franchir une nouvelle étape capitale.

La première présérie de son biporteur compact va en effet voir le jour d’ici à la fin de l’année, avec des tarifs préférentiels pour les bêta-testeurs. S’en suivront ensuite environ 200 modèles assemblés au cours du cru 2024. Et d’ici là, de nombreux changements seront peut-être effectués sur le véhicule, dont la fiche technique n’est pas encore définitive.

Beaucoup moins long que la concurrence

Sébastien Frys, le fondateur de la marque, explique envisager plusieurs moteurs, selon les négociations et les conditions d’achat élaborés avec les fournisseurs. Mais dans l’idée, les premières versions auront droit à un système Valeo – avec son moteur Cyclee -, le tout associé à une boîte de vitesses (Pinion ou Effigear) et une transmission à courroie.

À l’avenir, Otwo Bike ne se fermera pas de porte pour se tourner vers d’autres groupes, comme Yamaha, Enviolo ou Shimano. Outre son cadre en acier, ce modèle jouit d’une longueur très maîtrisée pour un biporteur électrique : 190 cm de long et 46 cm de large, chaussés sur des pneus ballon de 20 pouces dont la taille devrait améliorer la maniabilité.

Il suffit de jeter un œil à la concurrence pour s’apercevoir qu’un véritable gap le sépare des autres en matière de longueur notamment :

Babboe City : 255 cm ;

Gazelle Makki Load : 264 cm ;

Riese & Müller Load 60 : 248 cm ;

Bakfiets Amsterdam Air : 255 cm.

Toujours pour Weelz, Sébastien Frys apporte des précisions très intéressantes quant à certains choix techniques censés optimiser l’espace de chargement à l’avant. « Pour libérer de la place au-dessus de la roue avant et faciliter le transport de long objets, on a choisi d’utiliser une direction dans le moyeu actionnée par câbles », peut-on lire.

Un prix pas à la portée de tous

« Sans fourche et en particulier sans la colonne de direction qui la surplombe, on dégage complètement l’espace au-dessus du coffre verrouillable qui équipera le vélo de série dans sa version finale, écrit le constructeur. Il sera ainsi possible de transporter des objets qui dépassent la roue avant. »

La version de base équipée d’une batterie de 500 Wh et un probable moteur Valeo devrait coûter aux alentours de 5000 euros. Ce modèle profitera de série d’un bac avant dont la capacité d’emport n’est pas connue, ainsi qu’un porte-bagages arrière. Des options avec d’autres motorisations et batteries seront aussi proposées.