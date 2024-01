Vélos électriques : cette marque réputée récupère votre vélo en cas de vol grâce ce nouveau service

Riese & Müller, connu et reconnu pour ses vélos électrique haut de gamme, lance un nouvel abonnement nommé ConnectCare. Ce dernier est décliné en trois offres, qui proposent dans tous les cas un service de récupération en cas de vol. D’autres prestations intéressantes sont proposées.

C’est un fait : le vol de vélo électrique est un petit frein à l’achat pour le grand public, comme notre sondage de juin 2022 l’avait montré. Pour autant, il existe plusieurs techniques pour se prémunir d’un tel désagrément : multiplier le nombre d’antivols, le stocker chez soi, le garer dans un endroit passant ou encore retirer la batterie et la selle pour couper toute envie à une personne mal intentionnée.

Et si les voleurs arrivaient à leurs fins, un accessoire redoutable permet de suivre à la trace sa monture : la puce GPS. Il convient ensuite de le récupérer avec l’aide des forces de l’ordre. Dites-vous que tout ce processus ne peut être qu’une formalité grâce au dernier service proposé par la marque allemande Riese & Muller, apprend-on dans un communiqué de presse officiel.

Un service de récupération en cas de vol, mais pas que

Cette dernière a en effet lancé ConnectCare, qui offre plusieurs types de prestations. Au total, trois abonnements ont été imaginés par le groupe. Pour chacun d’entre eux, il est nécessaire que le vélo électrique soit équipé de la puce GPS RX Connect, sans laquelle rien n’est possible. Ci-dessous, voici le détail des trois forfaits.

Attention : les prix indiqués correspondent à un VAE dont le prix grimpe jusqu’à 4000 euros. Au dessus de ce seuil, les tarifs augmentent considérablement.

ConnectCare Basic

ConnectCare Basic est l’offre la plus abordable des trois, à 289,90 euros par an tout de même, soit 24,10 euros par mois. Mais à ce prix, vous bénéficiez d’un niveau de service déjà très intéressant.

Localisation en cas de vol de vélo ;

Service de récupération en cas de vol ;

Si le vélo ne peut pas être récupéré : mise à disposition d’un modèle équivalent ;

S’il est endommagé : réparation gratuite ;

Si des pièces sont volées : les pièces nécessaires sont fournies.

Riese & Muller ne donne pas de détails sur le service de récupération en question. Sait-on seulement que « la couverture d’assurance des packs ConnectCare est fournie en coopération avec le prestataire de services d’assurances Laka », peut-on lire. Qu’advient-il si le cycle volé est stocké dans un lieu privé où seule la police a droit d’y pénétrer ? La question est à l’heure actuelle sans réponse.

ConnectCare Smart

Le ConnectCare Smart reprend tous les avantages du pack Basic, mais y ajoute quelques couvertures supplémentaires pour un total de 319,90 euros par an (26,60 euros par mois). « Si votre vélo a été endommagé en partie ou totalement lors d’une chute ou d’un accident, et qu’il ne peut plus être utilisé normalement, votre E-Bike est remis en état sans franchise », indique le groupe d’outre-Rhin.

ConnectCare Comfort

Enfin, le ConnectCare Comfort reprend lui aussi toutes les prestations des packs Basic et Comfort, mais y ajoute une protection mobilité complète. « En cas de panne, les frais liés à votre rapatriement sont pris en charge à hauteur de 200 euros », le tout pour 379,90 euros par an (31,60 euros par mois). Cette offre peut convenir aux personnes pratiquant le VTTAE ou le vélo de route électrique, par exemple.