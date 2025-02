Decathlon dégaine une nouvelle version plus abordable de son biporteur électrique

Initialement lancé en version famille avec une caisse fermée pour 4 enfants, le vélo biporteur électrique Decathlon Btwin F900E se décline désormais en « Box » taillé pour le transport d’objet notamment. Bonne nouvelle : il est moins cher que son cousin.

Source : Decathlon

Après le longtail R500E en 2022, le F900E faisait rentrer Decathlon dans l’univers des biporteurs en 2024. Ce vélo cargo électrique a débarqué dans une version tout équipée avec un espace avant pour 4 enfants, une porte latérale et une canopée, et afin de rouler par tous les temps en famille. Mais il faut savoir que les vélos biporteurs sont aussi appréciés de ceux qui désirent transporter leurs courses ou de gros objets.

Du volume et du poids lourd

Le tout nouveau Btwin F900E Box vient donc renforcer l’offre de Decathlon pour cette fin d’hiver. Pour certains, il est reconnaissable par sa teinte jaune (ou Orange tournesol si vous préférez), quand son comparse familial est mauve. La différence principale est plutôt sa caisse avant à faible hauteur. Elle mesure 31 cm de haut pour 62 cm de large, longue de 55 cm à la base en raison du coffre de batterie et 73 cm au-dessus.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Il est donc possible de charger 105 litres dans la caisse, et bien évidemment plus en dépassant en hauteur. Il faut toutefois respecter le poids maximal de 115 kg à l’avant, et de 200 kg au total en incluant le cycliste. N’oubliez pas de compter votre enfant ou vos sacoches supplémentaires sur le porte-bagages arrière, supportant jusqu’à 27 kg.

Le Btwin F900E Box sous les 4300 euros

Pour le reste, le F900E est identique : une roue avant de 20 pouces, une roue arrière de 26 pouces, un moteur central Brose S Mag d’un couple de 90 Nm, une transmission Nexus avec 5 vitesses intégrées, une batterie 630 de Wh (50 à 80 km d’autonomie), des freins à disque hydrauliques avec des étriers 4 pistons.

Source : Decathlon

Le Btwin F900E Box sera prochainement disponible au tarif de 4 298,99 euros, sur le site officiel ainsi que dans les magasins Decathlon.