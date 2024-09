Voici la date de sortie et le prix du nouveau VTC électrique Decathlon équipé du fameux moteur « magique »

Lors d’une journée dédiée à la presse à laquelle Frandroid s’est rendu, un responsable produit nous a transmis la fenêtre de sortie et le prix final du Rockrider E-ACTV 900. Pour rappel, ce dernier appartient à la catégorie des VTC électriques et est équipé du fameux moteur Owuru, doté d’une boîte de vitesses automatique.

Le VTC électrique Decathlon Rockrider E-ACTV 900. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le Rockrider E-ACTV 900 n’est pas inconnu de nos services. Nous vous en parlions déjà en mars, quand Frandroid a mis la main sur un document interne de Decathlon qui avait à l’époque fuité. Puis, nous l’avions pris en main le temps de quelques kilomètres lors de l’Eurobike 2024, plus grand salon vélo d’Europe où le cycle était exhibé.

À l’époque, l’enseigne française n’avait pas encore définitivement acté le prix et la date de sortie de son cycle. C’est désormais chose faite, comme nous l’a soufflé un responsable produit dans le cadre d’une journée dédiée à la presse. Le Rockrider E-ACTV 900 arrivera fin octobre, voire début novembre, à un prix de 2 699 euros.

Un tarif revu à la baisse

C’est une bonne nouvelle, car nous évoquions en juillet un tarif plus élevé, à 2 990 euros. C’est donc encore plus compétitif que ce que l’on pensait. Et ce VTC électrique a un atout de poids dans sa besace, qui pourrait faire craquer plus d’un : le moteur Owuru, qui intègre une boîte de vitesses automatique. En bref : vous n’avez rien à faire, le vélo fait tout pour vous.

Si vous souhaitez vous faire une idée plus précise de cette motorisation, nous vous invitons à consulter notre test du LD 920 E, lui aussi équipé du moteur Owuru.

Source : Decathlon

Pour le reste, le Rockrider E-ACTV 900 sera décliné en trois coloris : vert, gris clair et champagne. Il s’appuie sur une fourche suspendue d’un débattement de 80 mm, d’une batterie de 694 Wh revendiquant une autonomie de 130 km (probablement en mode Eco) ou encore d’une connectivité Bluetooth avec une application dédiée.

Pour toutes les tailles

Deux tailles de cadre seront proposées : cadre en bas en S, M et L, ainsi qu’un cadre haut en M, L et XL. L’idée est de pouvoir s’adapter au maximum de morphologies possibles.