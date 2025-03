Nouveautés sur les Pixel, Toyota et le moteur thermique et des jeux Xbox 360 sur Windows – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 5 mars : le Pixel Drop de mars chez Google, Toyota qui ne craint pas la fin du thermique et des jeux Xbox 360 sur Windows. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Google fait le plein de nouveautés sur ses montres et smartphones

Google a déployé son traditionnel « Pixel Drop » pour mars 2025. L’occasion pour la firme de mettre à jour ses téléphones avec notamment un nouveau modèle d’IA, une meilleure dictée vocal et les messages par satellite. Les montres Pixel Watch ont aussi droit à quelques mises à jour avec le passage vers Wear OS 5.1, un suivi intégré du cycle menstruel ou une précision accrue du nombre de pas.

Toyota affirme ne pas être en retard sur le marché des véhicules électriques, malgré une gamme limitée en Europe, et prévoit d’accélérer son électrification avec six modèles d’ici 2026. Le constructeur japonais mise sur les batteries solides pour 2028 et le gigacasting pour optimiser sa production, tout en maintenant que le moteur thermique n’a pas de date de fin dans sa gamme.

Windows peut désormais faire tourner nativement des jeux consoles Xbox 360 grâce à cet outil

Il est désormais possible, grâce à un outil, de recompiler des jeux Xbox 360 pour PC. Cette avancée technique pourrait permettre à de nombreuses exclusivités Xbox 360 de gagner en longévité en étant adaptées à Windows, sans recourir à l’émulation. Parallèlement, la Xbox 360 entre dans l’ère rétro avec l’ouverture récente de son système de sécurité par des pirates, marquant un tournant pour cette console emblématique qui s’est vendue à 84 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2005