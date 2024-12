Nouvelle vague de licenciements massive pour ce studio de jeux vidéo

La société de développement polonaise People Can Fly traverse une période difficile. Le studio vient d’annoncer le licenciement de plus de 120 employés, une décision motivée par des « pressions du marché externe persistantes au-delà de leurs prévisions ».

Sebastian Wojciechowski, PDG du studio, a expliqué dans un communiqué publié sur X que cette restructuration découle d’un changement de stratégie dans l’auto-édition de leurs jeux. Pour rappel, People Can Fly est à l’origine de titres mythiques tels que Gears of War: Judgment, Outriders ou encore Bulletstorm.

On apprend aujourd’hui que le Project Victoria est suspendu, l’équipe travaillant sur Project Bifrost est réduite, et plusieurs équipes de support sont restructurées. « Le marché du jeu vidéo continue d’évoluer, et nous devons nous adapter à la réalité actuelle », a déclaré Wojciechowski. « Nous redoublons d’efforts pour obtenir de nouveaux contrats de sous-traitance tout en nous concentrant sur le développement d’un seul jeu indépendant ».

People Can Fly licencie en masse pour la deuxième fois en 2024

Cette vague de licenciements n’est pas la première pour People Can Fly en 2024. En janvier, le studio avait déjà dû se séparer de plus de 30 personnes travaillant sur le Project Gemini. Le studio, qui comptait plus de 700 employés, voit finalement ses effectifs considérablement réduits.

Les projets Victoria et Bifrost, jamais révélés publiquement, étaient en développement depuis au moins deux ans. Le studio prévoyait de les auto-éditer après la fin de son partenariat avec Take-Two Interactive en 2022. Cette année a également vu l’arrêt du Project Dagger, un projet développé depuis 2020 avec Take-Two.

Le timing de ces licenciements, à deux semaines de Noël, sera probablement dur à encaisser pour les employés concernés, et s’ajoute à une longue liste de restructurations dans l’industrie du jeu vidéo. Ces dernières semaines, Ubisoft, Torn Banner, Thunderful et plusieurs autres studios ont également procédé à des réductions d’effectifs. Bref, le secteur est véritablement en crise, et même le potentiel rachat d’Ubisoft est pour l’instant suspendu après des divergences des actionnaires sur l’avenir du studio.