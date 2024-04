Les French Days font perdre 1 000 € à l’un des meilleurs TV 4K OLED du marché, aka le LG OLED55C3

Les French Days font partie de ces périodes les mieux indiquées pour changer de smartphone ou faire une affaire sur un TV haut de gamme flambant neuf. Il serait donc mal avisé de ne pas profiter de cette occasion pour s'offrir le LG OLED55C3 en promotion chez Rue du Commerce, en ce moment, l'un des meilleurs TV 4K OLED du marché est disponible à 1 099 euros au lieu de 2 099 euros lors de son lancement.

Pour celles et ceux à la recherche de la crème de la crème en matière de TV, LG est une référence incontournable qui compte dans son catalogue tout un assortiment de modèles haut de gamme comme ce LG OLED55C3 en promotion pendant les French Days. Dans cette série des C3, nous avions testé la version de 65 pouces qui a remporté la note de 9/10 grâce à une dalle OLED lumineuse, une image sublime et des fonctionnalités gaming très appréciables. Chez Rue du Commerce, elle est moins chère de 1 000 euros par rapport à son lancement.

Pourquoi opter pour le LG OLED55C3 ?

Tout simplement l’une des meilleures dalles OLED du marché

L’upscaling et la gestion des contenus HDR

Les diverses fonctionnalités de WebOS

Les fonctions gaming (4K 120 FPS, VRR, ALLM)

Au lieu de 2 099 euros lors de son lancement, le LG OLED55C3 est maintenant disponible en promotion à 1 099 euros chez Rue du Commerce.

Un TV OLED qui fait des efforts sur la luminosité

La série des C3 de LG succède dignement à celle des C2 dont elle reprend quelques caractéristiques mais en apportant bien sûr son lot de nouveautés. Celles-ci se situent principalement du côté de l’écran, une dalle OLED Evo 10 bits en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) agrémentée de la technologie Brightness Booster lui conférant une plus forte luminosité. Lors de notre test, nous avons mesuré un pic de 835 cd/m² en mode Filmmaker. C’est plus que la C2 et ça n’empiète pas sur les plates-bandes de la G3 qui représente le nec plus ultra du catalogue de LG.

La colorimétrie est elle aussi d’excellente qualité avec une couverture de 97,20 % de la gamme DCI-P3 et le nouveau processeur Alpha 9 de sixième génération lui confère plus de puissance et de réactivité dans les ajustements d’image. Du côté des traitements vidéo, le LG OLED55C3 est compatible avec les normes HDR, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ qui proposent une extension de la plage dynamique pour ajouter plus de contrastes et de piqué à l’affichage. Malheureusement, le HDR10+ n’est toujours pas de la partie.

Une fiche technique avec le plein de fonctionnalités

On attend également d’un TV haut de gamme des fonctionnalités d’optimisation en gaming, et elles y sont grâce à la présence de ports HDMI 2.1. Les gamers peuvent donc y brancher leur PlayStation 5 ou Xbox Series X afin de faire tourner les jeux AAA en 4K 120 FPS tout en profitant de la synchronisation VRR pour une image sans déchirure et l’ALLM pour un input lag réduit. Le LG OLED55C3 est aussi compatible avec la norme eARC et profite même de la technologie WOW Orchestra. Il s’agit de l’équivalent du Q-Symphony de Samsung, WOW Orchestra permet de synchroniser les haut-parleurs du TV avec une barre de son LG.

Enfin, ce TV s’appuie sur le système d’exploitation de LG pour la partie Smart TV, à savoir la dernière version de WebOS. Celle-ci profite d’un menu d’accueil remanié avec les Quick Cards et suggère des recommandations autant en termes de contenus que de réglages et de fonctions. WebOS 23 est également compatible avec le protocole Matter, ce qui signifie que tous les objets connectés compatibles avec ce dernier peuvent être contrôlés via l’interface du TV. Enfin, le LG OLED55C3 fonctionne aussi avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le LG OLED65C3.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.