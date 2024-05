Et ton PC, il fait le café ? Oui, il le peut

Ce n'est pas juste un ordinateur, c'est un ordinateur qui fait aussi le café ! Avec ce projet, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de faire du café le matin. Il vous suffit de mettre des grains de café dans le moulin intégré, de placer une tasse sous le distributeur et de laisser la machine faire le reste.

Encore un autre projet inutile de Nerdforge. Cette fois-ci, ils ont décidé de créer une machine à café intégrée dans un PC. Parce que, vous savez, quand on vous dit : « Et ton truc, là, il fait le café ? », on pourra répondre que oui.

C’est beau et fonctionnel

Pour réussi à créer cette machine, ils ont dû choisir le boîtier de PC le plus énorme qu’ils ont pu trouver. Ils ont commencé par faire des recherches sur les différentes machines à café disponibles sur le marché, mais apparemment aucune d’entre elles ne répondait à leurs besoins de geeks exigeants. Alors, ils ont décidé de prendre une machine à café standard et de la modifier pour qu’elle fonctionne avec un Arduino.

Ensuite, ils ont dû faire des modifications majeures au boîtier du PC pour y intégrer la machine à café. Ils ont dû couper du métal, ce qui n’est apparemment pas leur activité préférée, mais bon, il faut souffrir pour être un vrai geek. Ils ont également dû faire des trous pour les tuyaux et les câbles, et créer des supports pour maintenir la machine à café en place, le tout avec une imprimante 3D et un peu de bricolage.

Mais ce n’est pas tout ! Ils ont également dû s’assurer que la machine à café fonctionne parfaitement avec l’Arduino, ce qui n’a pas été une tâche facile. Ils ont dû faire des tests répétés pour s’assurer que la machine à café s’allume et s’éteigne au bon moment, et qu’elle ne déborde pas et n’inonde pas le PC. Ils ont également dû ajouter un capteur à ultrasons pour détecter si une tasse est présente, sinon la machine ne fonctionnera pas.

Et bien sûr, ils ont dû ajouter des LED et d’autres éléments esthétiques pour que le tout ait l’air cool. Parce que, vous savez, l’apparence est tout ce qui compte dans un projet de bricolage. Ils ont même ajouté une petite plante pour donner une touche de verdure à l’ensemble.

En fin de compte, ils ont réussi à créer une machine à café intégrée dans un PC qui fonctionne parfaitement.

