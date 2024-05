Cette pompe à air électrique Xiaomi ne coûte plus que 23 € pendant les French Days

Il n'y a rien de plus pratique qu'une pompe à air électrique pour gonfler les pneus d'un vélo, d'une trottinette électrique ou d'une voiture. Il existe en plus des modèles vraiment abordables, comme la Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S qui est proposée à 23,32 euros au lieu de 59,99 euros sur Aliexpress pendant les French Days.

Une pompe manuelle est bien moins pratique (et bien plus fatigante) qu’une pompe à air électrique, qui fait tout le travail pour nous. Certaines références ont en plus le net avantage d’être abordables, à l’image de la très efficace Mi Portable Air Pump 1S, un modèle compact qui dispose d’une ribambelle de modes de gonflages différents, que l’on trouve actuellement à moins de 25 euros durant les French Days.

Les points essentiels de la Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S

Compacte et facile à transporter

Cinq modes de pression d’air

Un arrêt automatique une fois la pression désirée atteinte

Habituellement vendue à 59,99 euros, la Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est désormais proposée à 23,32 euros sur Aliexpress.

Un petit objet que l’on transporte partout avec soi

La Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S se présente sous la forme d’un petit boîtier en acier équipé d’un écran LED affichant le mode de pression sélectionné ainsi que la progression du gonflage. Cette pompe à air électrique est aussi dotée d’un tuyau flexible que l’on peut facilement placer sur la valve d’un pneu, peu importe où elle se trouve. Il s’agit avant tout d’un produit très pratique puisqu’avec ses 480 g, la pompe peut être transportée facilement dans un sac, en prévision d’une éventuelle baisse de pression en cours de route.

Pour la mettre en marche, il n’y a rien de plus simple : il suffit de sélectionner le véhicule à regonfler, la pression d’air souhaitée, placer le tuyau sur la valve et actionner la pompe à l’aide de son bouton. Au total, cinq modes de gonflage sont disponibles : manuel, vélo, moto, voiture et ballon. Ils ont tous des valeurs de pression d’air prédéfinies, ce qui empêche par exemple le surgonflage. En effet, la Mi Portable Air Pump 1S est capable d’arrêter automatiquement le gonflage des pneus lorsque la pression désirée est atteinte, ce qui est bien plus rassurant.

De bonnes performances au rendez-vous

Plus puissante que sa prédécesseure selon la marque, la Mi Portable Air Pump 1S est capable de gonfler des moyens de locomotion jusqu’à une pression de 150 PSI (10,3 bars). Et ce, en quelques minutes. Pour un pneu de moto ou de VTT, la manœuvre prend ainsi environ 3 minutes, contre 11 minutes pour un pneu de voiture.

Enfin, côté autonomie, la pompe à air embarque une batterie d’une capacité de 2 000 mAh, qui peut d’ailleurs être rechargée en trois heures via USB-C. Dans les faits, sur une seule charge, la pompe peut regonfler jusqu’à 8 pneus de vélo, 5 pneus de voiture, 6 pneus de moto et 41 ballons.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.