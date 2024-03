Bonne nouvelle pour le Tesla Semi électrique qui pourrait arriver en Europe et révolutionner le marché

Déjà commercialisé aux États-Unis, le camion électrique révolutionnaire Tesla Semi va officiellement arriver en Europe. Mieux encore, il sera produit au sein de la Gigafactory de Berlin, aux côtés de la Tesla Model Y. De quoi rendre le transport de marchandises encore plus propre en Europe.

Depuis plusieurs années, Tesla possède une gamme complète, avec ses Model 3, Model Y, Model S et Model X. Mais ce n’est pas tout, car la firme commercialise également un véhicule destiné aux professionnels. Il ne s’agit pas du Cybertruck, mais bien d’un camion électrique, connu sous le nom de Semi.

Une arrivée prochaine en Europe

C’est en 2017 qu’il fut dévoilé par Elon Musk, alors qu’il avait été mentionné pour la première fois dans le Master Plan de 2016. Cependant, ce n’est qu’en fin d’année 2022 que les premiers clients ont enfin reçu les clés de leur camion. Il s’agit du groupe PepsiCo, qui se dit très satisfait des performances du véhicule, et notamment de son autonomie et sa consommation riquiqui face à un camion diesel. Mais quand sera-t-il enfin commercialisé chez nous ?

Jusqu’à présent, le constructeur n’avait pas donné d’informations à ce sujet. Nous pensions que le poids lourd ne serait peut-être tout simplement jamais vendu en Europe. Mais ce sera finalement bien le cas. Mieux encore, il sera même fabriqué sur place, au sein même de la Gigafactory de Berlin, située en Allemagne. C’est en effet ce qu’a laissé entendre le patron de l’entreprise américaine, Elon Musk, interrogé par des médias allemands.

Relayé par le site Electrek, l’homme d’affaires explique que « je pense que cela fait sens de produire le Tesla Semi en Europe, dans la Gigafactory de Berlin« . Une déclaration faite alors que le dirigeant était de passage sur le Vieux Continent, à l’occasion de la remise en service de l’usine. Cette dernière avait été victime d’un acte de sabotage et avait été mise à l’arrêt pendant plusieurs jours. Le site est désormais à nouveau opérationnel depuis peu.

Cependant, Elon Musk n’a pas encore donné d’échéance précise sur le démarrage de la chaîne de production pour son camion électrique chez nous. Pour mémoire, celui-ci est actuellement assemblé au sein du site situé dans le Nevada, et à un rythme assez réduit pour le moment. Cependant, la cadence pourrait augmenter au fil des années et à mesure que la demande grandit. Celle-ci pourrait par exemple venir d’Europe, où le marché des poids lourds électrique se développe.

D’abord aux États-Unis

Quoi qu’il en soit, Tesla ne semble pour le moment pas très pressé de commencer la production en Europe, puisque celle-ci n’est encore qu’au stade de projet. Et pour cause, le constructeur veut d’abord faire du volume aux États-Unis, qui reste son principal marché à l’heure actuelle. C’est ainsi que la firme va agrandir son usine située dans le Nevada, afin d’accroître la cadence.

Et ce n’est qu’une fois qu’elle aura atteint un niveau satisfaisant qu’une production en Europe sera envisagée. Le constructeur, basé au Texas a pour ambition de fabriquer cinq camions électriques par semaine une fois son usine américaine fin prête. Ce ne sont pas moins de 500 unités qui devraient être produites tous les ans dans ce site industriel. Patience donc, puisque les commandes ne sont même pas encore ouvertes en Europe pour le moment.

D’autant plus qu’un autre problème se pose : son poids. La réglementation européenne définit en effet une limite de 44 tonnes pour le tracteur, la remorque ainsi que les marchandises, pour une longueur maximale de 16,5 mètres. Or, le Semi pourrait être bien plus lourd, en raison de ses énormes batteries lui permettant de parcourir 800 kilomètres avec ses 37 tonnes de chargement.

Néanmoins, la réglementation européenne pourrait évoluer, avec un poids maximal qui passerait à 48 tonnes pour les camions électriques. Ce qui pourrait faciliter l’arrivée du poids lourds de Tesla sur nos routes dans le futur.