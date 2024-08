L’agonie des voitures à hydrogène se poursuit : la preuve avec ces chiffres

Si les ventes mondiales de voitures électriques connaissent un petit tassement en 2024, les voitures à hydrogènes connaissent un sort bien moins enviable. Avec une baisse de 34,1 % des ventes au premier semestre, cette motorisation semble ne plus vraiment convaincre.

Toyota Mirai // Source : Toyota

Les chiffres ont fait les grands titres : en 2024, la croissance des ventes mondiales de voitures électriques connaît un ralentissement – de quoi amener un petit vent de panique chez les constructeurs.

C’est toujours mieux, ceci dit, que l’état du marché des voitures à hydrogène : l’institut coréen SNE Research a publié les chiffres de ventes de cette motorisation du premier semestre 2024, et ils sont loin d’être bons, avec une baisse globale des ventes de 34,1 %.

Des marques à la peine

Deux grands constructeurs ont fait le pari de l’hydrogène : Toyota et Hyundai. Les deux connaissent cependant une baisse importante des immatriculations de leurs FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle, le terme « officiel ») par rapport au premier semestre 2023 : -42,6 % pour Hyundai, qui a immatriculé 1 836 voitures et bus à hydrogène, et -44,9 % pour Toyota, avec 1 284 Mirai et Crown.

Toyota Mirai // Source : Toyota

Seule la Chine limite la casse, où ses véhicules commerciaux n’ont enregistré qu’une baisse de 17,3 %, avec 2 476 immatriculations. De fait, il ne s’est écoulé que 5 621 véhicules à hydrogène dans le monde sur les six premiers mois de 2024.

Des résultats disparates selon les régions

L’étude se penche également sur les performances des différentes régions du monde où les FCEV sont vendus. La Corée, plus grand marché mondial de l’hydrogène en 2023, voit ses ventes reculer de 41,8 %, avec 1 742 ventes – de quoi se faire dépasser par la Chine, qui ne recule « que » de 16,5 %, avec 2 501 immatriculations.

C’est la dégringolade absolue aux États-Unis, où les ventes de voitures à hydrogène se sont effondrées de 82,4 %, avec seulement 564 ventes. La situation y devient critique, et Toyota se débat avec une class action de propriétaires de Mirai concernant le manque de fiabilité et de disponibilité des (rares) stations à hydrogène.

Les ventes de voitures à hydrogène par région // Source : SNE Research

Seules deux régions sortent la tête hors de l’eau : le Japon, qui passe de 202 à 440 ventes (soit une jolie progression de 117,8 %), notamment aidée par la sortie de la Toyota Crown FCEV, pour prêter main-forte à la Mirai.

L’Europe est également en progression, avec 594 ventes au premier semestre 2024. Une hausse de 21 % par rapport à l’année précédente, et qui s’explique en grande majorité par… les Jeux Olympiques de Paris, où Toyota y a dépêché 500 Toyota Mirai.

Bientôt la fin ?

Cette année 2024 commence donc bien mal pour cette motorisation, alors que 2023 avait déjà connu une baisse des ventes de 20 % par rapport à l’année 2022, où les voitures à hydrogène ne s’étaient jamais aussi bien vendues (soit 20 704 véhicules dans le monde).

Hyundai Nexo // Source : Hyundai

Serait-ce donc la fin des FCEV ? Toyota a lancé sa Crown à hydrogène au Japon et Hyundai travaille sur un nouveau Nexo, mais ces chiffres de vente sont bien peu encourageants.

Ajoutons à cela le manque de pertinence de cette motorisation d’un point de vue écologique, régulièrement pointé du doigt par des scientifiques. En cause, notamment : l’immense coût écologique et financier de la création de l’hydrogène et le mauvais rendement de la chaîne énergétique, surtout comparé à une voiture électrique à batterie. Bref, l’avenir de l’hydrogène pour un usage automobile s’assombrit.