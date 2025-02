Voici les premiers tests de l’iPhone 16e d’Apple, « c’est pas mal » mais aucune excitation

L’iPhone 16e, dernier-né d’Apple, veut séduire avec un prix plus doux et des specs solides. Les médias comme Numerama et The Verge l’ont passé au crible. En attendant notre test, regardons ce qu’ils ont écrit.

L’iPhone 16e a débarqué sans tambour ni trompette en février 2025, et les premiers retours des médias, surtout américains, commencent à pleuvoir. À 719 euros en France (599 dollars aux US, mais avant les taxes), cet iPhone se présente comme une option « abordable » dans la gamme Apple. Mais est-ce vraiment une bonne affaire ou juste un compromis déguisé ? On a épluché les tests de TechCrunch, Numerama, The Verge, CNET et Digital Trends pour voir ce que ce petit nouveau a dans le ventre. Spoiler : il divise les opinions, mais il a aussi des atouts qui surprennent.

Un lancement discret, un design familier

Commençons par le contexte. Pas de keynote grandiose ni de foule de journalistes hystériques pour l’iPhone 16e. Comme le note Brian Heater de TechCrunch, « Apple a présenté son dernier téléphone à petit prix sans grande pompe« . Tim Cook a juste lâché un tweet, suivi d’un communiqué de presse. Résultat ? « Le 16e n’est pas un appareil passionnant. C’est un appareil sûr« , écrit TechCrunch. On est loin des révolutions technologiques qu’on attend parfois d’Apple.

Côté look, il ressemble à un mélange d’iPhone 13 et 14, avec son encoche en haut de l’écran et un design qui ne dépaysera pas les habitués. Numerama souligne une « symétrie parfaite » et un style sobre qui rappelle l’iPhone 5, avec un seul capteur photo au dos. « Extérieurement, impossible de deviner sa nature ‘premier prix’ », ajoute Nicolas Lellouche. Bref, il ne crie pas « cheap », et c’est déjà un bon point pour ceux qui veulent un iPhone sans casser leur tirelire.

Sous le capot : la puce A18 et un modem maison

Là où l’iPhone 16e brille, c’est avec sa puce A18, presque la même que celle de l’iPhone 16 classique vendu 200 dollars de plus. « C’est 200 $ moins cher que l’iPhone 16, qui était jusqu’à présent le moyen le moins cher d’obtenir cette puce« , précise TechCrunch. Pourquoi c’est important ? Parce que cette puce garantit des performances solides et une longévité logicielle. Allison Johnson de The Verge confirme : « Des performances fiables, c’est le pilier de cet iPhone« . Exit les lags, même pour jouer à des jeux gourmands ou utiliser des apps lourdes.

Mais le vrai coup de théâtre, c’est le modem C1, le premier fabriqué par Apple. « Les modems, c’est pas sexy, mais c’est la première fois qu’Apple en construit un« , note TechCrunch. Ce composant améliore l’autonomie – jusqu’à 26 heures de lecture vidéo selon CNET – tout en assurant une connexion 5G correcte. Patrick Holland de CNET raconte : « J’ai téléchargé un jeu de 2,4 Go en moins d’une minute sur la 5G« . Pas aussi rapide que les modems Qualcomm des modèles haut de gamme, mais suffisant pour la plupart des usages. Numerama ajoute que ce modem « préserve l’autonomie« , un argument qui fera sans doute mouche. Il faudra néanmoins de vrais tests techniques pour confirmer ce gain d’autonomie.

Apple Intelligence et un prix qui fait débat

Avec la puce A18 vient Apple Intelligence, la plateforme d’IA d’Apple. « Avant la semaine dernière, seuls les iPhone 16 et 15 Pro pouvaient l’exécuter« , explique TechCrunch. On parle de réécriture de texte, de résumés automatiques ou encore d’outils comme Image Playground pour générer des images. Tushar Mehta de Digital Trends est optimiste : « Dans quelques années, Siri pourrait devenir un assistant vraiment intelligent. » Pour l’instant, c’est un bonus sympathique, mais pas encore révolutionnaire.

Le hic ? Le prix. À 599 dollars, « c’est 100 dollars de trop« , tranche The Verge. Numerama regrette aussi les 719 euros en France : « Un prix de 699 euros aurait été plus digeste« . Face à des Android à 500 euros bourrés de capteurs photo et d’écrans 120 Hz, l’iPhone 16e peut sembler cher. Pourtant, CNET nuance : « Si vous trouvez une remise, sa valeur devient bien meilleure« . Alors, cher ou pas, tout dépend de votre budget et de vos priorités.

Des compromis assumés

Apple a taillé dans le vif pour baisser le prix. Pas de MagSafe (la recharge magnétique rapide), un seul appareil photo de 48 mégapixels – bon, mais pas ultra-polyvalent – et une encoche au lieu de l’îlot dynamique. « Un seul appareil photo, c’est limitant« , déplore Numerama. The Verge renchérit : « Pas d’ultra grand-angle, pas de macrophotographie. » Si vous aimez les photos variées, ça peut coincer. Mais pour des clichés simples, « il offre une excellente qualité », rassure CNET. Numerama a d’ailleurs noté qu’il n’y a pas de MagSafe, mais que la surface arrière est un peu aimantée, comme le Pixel 9, ce qui permet d’accrocher les supports MagSafe basiques.

Côté écran, c’est un OLED de 6,1 pouces, « beau même en plein soleil » selon TechCrunch, mais limité à 60 Hz et 1200 nits de luminosité max. Pas de quoi rivaliser avec les 2000 nits de l’iPhone 16. « Je me demande comment il va vieillir », s’interroge CNET. Les fans de fluidité à 120 Hz passeront leur chemin, mais pour un usage basique, ça fait le job. Surtout que Samsung va proposer du 120 Hz même sur sa gamme Galaxy A en 2025.

Pour rappel, les performances photo de l’iPhone 16e reposent sur un unique capteur de 48 mégapixels, qualifié de « Fusion » par Apple.

Selon Numerama, « la qualité du mono-capteur est bonne », avec un mode nuit efficace et des résultats nets en 24 mégapixels par défaut, voire 48 mégapixels pour zoomer a posteriori. The Verge ajoute que cet appareil « satisfera parfaitement la plupart des gens » grâce à une stabilisation optique et une reproduction fidèle des couleurs, même s’il manque de polyvalence sans ultra grand-angle ou téléobjectif dédié. CNET va dans le même sens : « L’appareil photo principal prend de belles photos, même en mode nuit », avec un zoom 2x décent via recadrage. Cependant, Digital Trends tempère : pas de mode macro ou portrait avancé ici, ce qui limite les options créatives.

Une autonomie qui impressionne

Un point où l’iPhone 16e met tout le monde d’accord : sa batterie. « La meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone de 6,1 pouces« , clame Apple, et les tests le confirment. Numerama parle d’une « gestion de veille exceptionnelle » avec seulement 3-4 % de perte par nuit. CNET ajoute : « Après une heure de streaming, la batterie n’a pas bougé d’un pourcent. » Le modem C1, moins gourmand, et une batterie optimisée font des merveilles. Pour ceux qui détestent courir après une prise, c’est un argument de poids. Cela donne aussi un peu d’espoir au futur des modems Apple, ils ont un coup à jouer.

Pour qui est cet iPhone ?

Alors, à qui s’adresse cet iPhone 16e ? « C’est le chemin de moindre résistance vers les bulles bleues« , plaisante The Verge, référence aux messages iMessage, gros débat aux US (mais le RCS suffira sans doute).

Parfait pour ceux qui veulent un iPhone simple, fiable, sans se ruiner. « Si vous avez un iPhone 11 ou plus ancien, c’est une belle mise à jour« , assure CNET. Numerama va plus loin : « À 719 euros, c’est l’iPhone pour le plus grand nombre« . Pas pour les geeks ou les pros de la photo, mais idéal pour un ado, un senior ou un utilisateur lambda.

Verdict : une bonne surprise ?

L’iPhone 16e ne révolutionne rien, mais il surprend par son équilibre. « J’ai essayé de le détester, mais je n’ai pas pu« , avoue le journaliste de Digital Trends. Entre une puce puissante, une autonomie au top et un prix plus accessible que les flagships, il coche beaucoup de cases. Oui, il fait l’impasse sur des gadgets comme MagSafe ou un second capteur, mais « il vend le rêve d’un iPhone qui dure« , conclut Digital Trends. Si vous cherchez un iPhone sans vendre un rein, il semble mériter qu’on lui donne sa chance.

Notre test arrivera un peu plus tard, nous allons récupérer un exemplaire qu’aujourd’hui malheureusement.