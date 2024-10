Intel est toujours à la traine face à AMD et Nvidia, malgré des investissements massifs

On le sait, Intel n’est vraiment pas au meilleur de sa forme. L’entreprise investit massivement dans la recherche et développement, mais malgré cela, elle ne parvient toujours pas à concurrencer les autres géants du secteur.

Les investissements en recherche et développement (R&D) révèlent des disparités surprenantes entre les géants du secteur. Intel, le vétéran des semi-conducteurs, maintient presque sa position de leader en R&D avec plus de 16,5 milliards de dollars investis en 2023, dépassant la somme combinée des dépenses de Nvidia et AMD. Pourtant, sa capitalisation boursière continue de stagner, voire de chuter.

La situation d’Intel est particulièrement intéressante. Ses investissements massifs en R&D couvrent non seulement le développement de produits (CPU, GPU, FPGA), mais aussi la recherche fondamentale en techniques de production de semi-conducteurs. Sous la direction de Pat Gelsinger, l’entreprise a rationalisé ses projets, mais gère toujours des milliers de références produits.

Intel se porte mal, Nvidia et AMD ont le vent en poupe

Nvidia, portée par le boom de l’intelligence artificielle, a considérablement augmenté ses investissements en R&D. Au 28 juillet dernier, l’entreprise avait déjà investi 3,090 milliards de dollars, soit un milliard de plus que l’année précédente. Cette hausse spectaculaire est notamment due au développement de GPU pour centres de données et l’IA, désormais au cœur de son activité.

AMD, de son côté, maintient un budget R&D plus modeste de 1,583 milliard de dollars, tout en couvrant un large éventail de produits : CPU et GPU pour clients et centres de données, FPGA, et DPU Pensando. Malgré des ressources plus limitées, l’entreprise s’est engagée à maintenir un cycle annuel de sortie pour ses GPU dédiés à l’IA.

Dans ce panorama, Apple se distingue comme le plus gros investisseur en R&D, avec près de 30 milliards de dollars dépensés en 2023. Bien que n’étant pas strictement une entreprise de semi-conducteurs, ses investissements dépassent ceux d’AMD, Nvidia et Intel réunis.

Cette disparité entre les dépenses en R&D et la valorisation boursière soulève des questions sur l’efficacité des investissements d’Intel. Alors que Nvidia capitalise sur l’explosion du marché de l’IA avec des dépenses R&D ciblées, Intel doit répartir ses ressources sur un éventail plus large de technologies, incluant les coûteux développements de processus de fabrication.

