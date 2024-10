Éternels rivaux, Intel et AMD s’allient pour contrer l’offensive ARM sur PC

Les deux fabricants de processeurs et plus géants de la tech s’associent pour préserver l’hégémonie de l’architecture x86 sur PC.

Ce n’est pas tous les jours qu’on voit des concurrents s’allier dans un objectif commun. Le marché du PC vit un changement de paradigme amorcé par Apple en 2020 : l’arrivée de l’architecture ARM.

Dans un effort de conserver l’hégémonie de x86, son architecture introduite il y a 46 ans, Intel lance une initiative de taille avec son rival de toujours, AMD.

Son x86 Ecosystem Advisory Group réunit plusieurs géants de la tech pour « façonner l’avenir de l’architecture informatique la plus utilisée au monde ».

Intel et AMD main dans la main pour x86

En plus des deux fabricants de processeurs, le groupe réunit d’autres grands noms de la tech : Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle et Red Hat. Deux personnalités sont aussi de la partie : Linus Torvalds, créateur du noyau Linux, et Tim Sweeney, fondateur d’Epic Games et de l’Unreal Engine.

L’objectif sera « d’identifier de nouveaux moyens d’étendre l’écosystème » en « améliorant la compatibilité, la prévisibilité et la cohérence des offres de produits x86 ». Concrètement, il s’agira de simplifier le travail des développeurs selon leurs besoins afin que l’architecture x86 reste compétitive et innovante.

Nous sommes à l’aube de l’un des changements les plus importants dans l’architecture et l’écosystème x86 depuis des décennies – avec de nouveaux niveaux de personnalisation, de compatibilité et d’évolutivité nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs des clients. Pat Gelsinger, président d’Intel

Ainsi, Intel et AMD devraient offrir une compatibilité plus large entre leurs deux plateformes sur les divers écosystèmes logiciels comme l’IA, la productivité, la création et le développement.

Un bouclier contre ARM

En octobre 2023, Pat Geslinger jugeait l’arrivée des processeurs ARM « insignifiante ». Si le marché des PC sur architecture ARM n’en est qu’à ses balbutiements, l’offensive de Qualcomm avec son Snapdragon X Elite semble bien être en tête de tous les acteurs x86.

Nvidia, qui domine très largement le marché des GPU pour le grand public et les accélérateurs IA, pourrait aussi lancer son propre processeur ARM dans un avenir très proche.

Intel a cependant prouvé que l’architecture x86 n’avait pas dit son dernier mot avec ses processeurs mobiles Lunar Lake à la consommation record. Une nouvelle phase semble donc s’enclencher pour l’écosystème x86 qui n’a pas dit son dernier mot.