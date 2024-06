3 400 000 000 000 dollars : Nvidia devient l’entreprise la plus valorisée au monde, devant Apple et Microsoft

3 400 milliards de dollars. En deux ans, Nvidia a fait exploser son cours de la bourse pour devenir l’entreprise publique la plus valorisée au monde. Un exploit qui explique par deux petites lettres : IA.

Pendant la Ruée vers l’or, ce ne sont pas les chercheurs d’or qui se sont le plus enrichis, mais les vendeurs de pelles et de pioches. Il en va de même pour l’intelligence artificielle. Depuis le boom de l’IA, une entreprise plus que toutes les autres a sue tirer son épingle du jeu : Nvidia. Celle qui était surtout connue pour ses cartes graphiques il y a quelques années à peine a su se placer au centre de ce nouveau marché grâce à ses puces taillées pour l’intelligence artificielle.

Résultat, depuis le 18 juin 2024, Nvidia est devenu la première capitalisation boursière au monde avec 3,4 milliers de milliards de dollars de valorisation (3,4 suivis de 11 zéros) nous apprend CNBC. L’entreprise se paye le luxe de dépasser Apple et Microsoft qui s’échangeait le titre depuis des années maintenant grâce à un énième boost de la valeur de son action. Pour référence, Apple plafonne autour de 3 200 milliards de dollars et Microsoft à 3 300 milliards.

Nvidia, le cerveau derrière ChatGPT

L’exploit est d’autant plus frappant que le gros de cette croissance est arrivé ces 24 derniers mois. L’action de l’entreprise a gonflé de 170 % sur cette dernière année et sa valorisation boursière a nonuplé (x9) depuis la fin 2022 grâce à sa mainmise sur le marché des cartes graphiques et des puces dédiées à l’intelligence artificielle. Sa branche dédiée aux centres de données a connu à elle seule une augmentation de 427 % d’une année sur l’autre et représente désormais 86 % des revenus de l’entreprise.

C’est notamment un produit relativement inconnu du grand public qui a permis à Nvidia d’asseoir sa domination sur ce marché : le supercalculateur HGX A100. Vendue la bagatelle de 9 000 et quelques euros, la puce A100 est devenue LE système de référence pour tout ce qui touche de près ou de loin à l’intelligence artificielle. C’est notamment cette carte graphique bien particulière qui fait tourner la désormais immanquable IA ChatGPT.

La bulle de l’IA va t-elle exploser un jour ?

La réputation de cette puce et des produits Nvidia en général ont permis à l’entreprise de cornériser 80 % du marché des serveurs spécialisés dans l’IA. L’entreprise est particulièrement bien placée pour servir les besoins de ce marché, car les cartes graphiques, contrairement aux processeurs « classiques », peuvent effectuer de très nombreuses opérations en parallèle. Une caractéristique indispensable pour le bon développement de l’IA (et aussi pour celui du minage de cryptomonnaies, mais c’est une autre histoire).

Les résultats spectaculaires de Nvidia sur le marché (et de beaucoup d’autres entreprises spécialisées dans l’IA) laissent cependant certains observateurs sceptiques, convaincus que la « bulle » de l’IA ne peut grossir indéfiniment. Les coûts ahurissants nécessaires au fonctionnement de ChatGPT sont pour le moment couverts par les investissements colossaux de Microsoft dans OpenAI, mais l’absence de modèle économique fiable et les polémiques qui entourent les entreprises liées de près ou de loin à l’intelligence artificielle pourraient doucher les ardeurs de Wall Street et ramener tôt ou tard Nvidia sur terre.

