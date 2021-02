Nvidia annonce des cartes dédiées au mining pour limiter les pénuries de GeForce RTX

Nvidia vient d'annoncer une nouvelle gamme de cartes spécifiquement conçues pour le minage ETH. Avec ces nouveaux produits ainsi que le bridage des futures cartes RTX, Nvidia cherche à faire face à la pénurie que les joueurs et joueuses PC subissent depuis plusieurs mois.

Nvidia va désormais assumer pleinement que ses produits sont utilisés pour miner des cryptomonnaies. En effet, l’entreprise américaine vient de dévoiler une gamme de produits à destination des mineurs de monnaies virtuelles, tout en déclarant que certains de ses produits actuels seront bridés s’ils sont utilisés pour miner.

Nvidia CMP HX pour Cryptocurrency Mining Processor

Contrairement aux GeForce RTX, la série CMP HX (Cryptocurrency Mining Processor) n’est pas conçue pour de l’affichage (elles n’ont pas de sorties vidéo). Il est donc difficile de les appeler techniquement des « cartes graphiques ». Ce sont donc des cartes inutiles pour les joueurs, il s’agit de quatre cartes CMP HX qui offriront un taux de hachage Ethereum de 25 MH/s à 125 Watts jusqu’à 86 MH/s à 320 Watts.

Comme vous pouvez le voir, elles sont spécifiquement conçues pour l’Ethereum (ETH). Pour comparer les performances avec les cartes graphiques GeForce RTX, notez que la GeForce RTX 3080 est benchmarkée à environ 73-74 MH/s, tandis qu’une GeForce RTX 3090 permet d’obtenir un taux de hachage d’environ 120-122 MH/s.

Le MH/s est une donnée qui permet de connaître la capacité disponible pour miner. Cette capacité de minage est mesurée par le nombre de tentatives pour trouver un bloc de la blockchain qu’un mineur peut traiter, chaque tentative consiste à créer un bloc candidat unique et à créer un condensé du bloc candidat au moyen d’un hachage cryptographique SHA-256. Puisqu’il s’agit d’un effort continu, on parle de hachages par seconde ou[MH/s].

Pour rappel, les mineurs installent habituellement les cartes graphiques dans des RIG de quelques cartes jusqu’à plusieurs dizaines.

Ces cartes seront proposées avec jusqu’à 10 Go de mémoire VRAM, ce qui indique qu’il s’agirait d’un GPU similaire au GA102. Pour rappel, il s’agit de la puce graphique des GeForce RTX 3090 et RTX 3080. La série CMP HX sera disponible dès le premier trimestre 2021, les modèles avec 10 Go seront mis en vente au deuxième trimestre.

La GeForce RTX 3060 va être bridée

Nvidia a également annoncé que la prochaine GeForce RTX 3060 aura un pilote spécial qui détectera automatiquement les algorithmes spécifiques au minage, ce qui limitera le taux de hachage de 50 %. L’idée derrière ce bridage est d’éviter que les GeForce RTX 3060 soient achetées par des mineurs. Nvidia cherche donc à trouver une solution aux problèmes de pénurie qui impactent l’ensemble de la gamme GeForce RTX. Pour le moment, ce bridage spécifique semble concerner uniquement la GeForce RTX 3060.