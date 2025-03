La Renault 5 électrique se réincarne : voici les premières images de la nouvelle Nissan Micra

Nissan traverse une période critique. La marque japonaise veut toutefois regagner la confiance du public en présentant la première image de sa Micra, une petite voiture électrique basée sur la Renault 5 E-Tech. Voici ce qu’il faut savoir.

Nissan Micra // Source : Nissan

Les temps sont durs pour Nissan. Après la fin des négociations pour une fusion avec Honda, la marque japonaise se retrouve dans une situation peu reluisante, avec suppressions d’emplois et avertissements sur la survie de l’entreprise.

Mais Nissan ne s’avoue pas vaincu. Pour regagner la confiance des investisseurs et du public, elle vient de dévoiler les grandes lignes de ses prochains lancements dans le monde dans un communiqué. L’occasion de découvrir à quoi va ressembler sa prochaine voiture électrique : la Micra.

Une R5 électrique retravaillée

La Nissan Micra, c’est un nom à succès depuis des décennies en Europe. Petite voiture accessible et populaire, la Micra va se réinventer en 100 % électrique, et reprendre la base de la Renault 5 E-Tech – rappelons l’Alliance qui lie les deux marques.

Nissan Micra // Source : Nissan

Ces premières images sont fidèles aux teasers précédents. Si la silhouette fait évidemment penser à la R5 électrique, les designers du studio de design de Londres se sont efforcés à créer une face avant distinctive, avec une signature lumineuse en rondeur.

Aucune photo de la partie arrière ou de l’habitacle n’ont encore été dévoilés. Il faudra encore attendre un peu.

Une fiche technique sans grande surprise

Nissan reste également muet sur les spécifications techniques de sa Micra. Reste que le suspens est mince, puisque la citadine électrique devrait reprendre point par point celle de la R5.

On devrait ainsi retrouver deux versions : une proposant 300 km d’autonomie grâce à une batterie de 40 kWh, avec un moteur de 120 ch, et une à 400 km d’autonomie en passant à une batterie de 52 kWh et un moteur de 150 ch.

Nissan Concept 20-23 // Source : Nissan

On peut également rêver d’un équivalent à l’Alpine A290, avec son bloc de 220 ch et son châssis revu. Nissan avait présenté un concept de Micra sous hormones et sa griffe sportive Nismo habille déjà l’Ariya, seule voiture électrique dans la gamme actuelle.

Quoi qu’il en soit, Nissan nous donne rendez-vous « avant la fin de l’année » pour voir cette Micra électrique dans les concessions. Elle sera assemblée aux côtés de la R5 dans l’usine Renault de Douai, de quoi lui assurer l’accès au bonus écologique.