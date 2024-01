Comment Nissan veut rivaliser avec la Tesla Model Y Performance grâce à cette « nouvelle » voiture électrique

Vous connaissez peut-être Nissan pour ses voitures électriques, mais la marque possède un historique sportif particulièrement riche via sa marque Nismo. C'est à l'occasion du Salon de Tokyo que l'Ariya, le SUV électrique de la marque, reçoit cette griffe mythique. Les 400 ch sont dépassés, de quoi aller chercher le Tesla Model Y Performance ?

Certes, Nissan fut l’un des premiers constructeurs au monde à avoir cru en l’électrique « moderne » en lançant sa Leaf dès 2010. Il serait cependant faux de réduire la marque japonaise aux voitures électriques, puisque la marque a produit nombre de sportives qui ont marqué l’histoire en 90 ans d’existence.

C’est à l’occasion du Salon de Tokyo 2024 que Nissan a bouclé la boucle en offrant à l’Ariya, son SUV électrique, une finition Nismo (pour NISsan MOtorsport). Au programme : plus de 400 ch et des réglages spécifiques. Le Tesla Model Y Performance doit-il s’inquiéter ?

Deux versions

Cet Ariya Nismo reprend la transmission intégrale « e-4ORCE » déjà vue sur ce modèle, mais aux réglages optimisés. Des jantes 20 pouces spécifiques sont également là pour « améliorer la stabilité et la réactivité », d’après le communiqué de presse. Ah, et un bruiteur artificiel sera là pour imiter le bruit d’une Formule E, afin d’ajouter « une touche de frisson supplémentaire ».

Côté style, cette version Nismo ne révolutionne pas la ligne de l’Ariya, avec simplement des boucliers et des jupes latérales spécifiques, ornés d’un liseré rouge typique de cette finition. Un petit becquet fait aussi son apparition, de quoi peaufiner l’aérodynamisme de la voiture. L’habitacle profite de sièges baquets à l’avant et de matériaux spécifiques.

Deux versions seront disponibles. La première reçoit une batterie de 63 kWh et deux moteurs, d’une puissance totale de 270 kW (367 ch) pour un couple de 560 Nm. La seconde profite de la grosse batterie de 87 kWh (partagée avec le Renault Scénic, par ailleurs) et de plus gros moteurs : la puissance passe à 320 kW (435 ch) et le couple à 600 Nm.

Une concurrence acharnée

Et c’est à peu près tout ce qu’on sait sur cet Ariya sportif. Ni l’autonomie, ni les chiffres d’accélération ne sont connus, ce qui limite les comparaisons possibles. Tout juste sait-on que le SUV Nissan pèsera entre 2 080 et 2 220 kg selon les batteries, un poids assez élevé lorsque son plus grand concurrent, le Tesla Model Y Performance, se limite à 1 995 kg.

Source : Nissan Source : Nissan

La Ford Mustang Mach-E GT de 487 ch et la (très réussie) Hyundai Ioniq 5 N de 650 ch l’attendent également au tournant. Le Nissan Ariya Nismo débutera sa commercialisation au Japon au printemps, avant d’arriver en Europe un peu plus tard dans l’année, à des tarifs encore inconnus.