Elon Musk promet de « réparer » la meilleure fonction de X

Sur X (anciennement Twitter) il est possible de fact-check une publication à l’aide des notes de communautés. Elon Musk a estimé que la fonction avait été dévoyée et devait être corrigée.

Elon Musk lors de la Conservative Political Action Conference (CPAC) 2025 // Source : capture d’écran Frandroid

Pour lutter contre la désinformation, X (anciennement Twitter) a mis en place un système de « notes de communautés ». Certains utilisateurs peuvent ajouter du contexte et des sources à une publication, voir contredire le propos tenu dans la publication.

Après le rachat de Twitter, Elon Musk s’est fait le chantre de ce système de notes de communautés, estimant qu’ils permettaient aux citoyens de « rectifier le travail des médias historiques ».

Mais voilà, de plus en plus de publications de Donald Trump et Elon Musk sont sujets à des notes de communautés, permettant de corriger des affirmations des deux milliardaires. La réaction d’Elon Musk a été limpide « je travaille à réparer cette fonction ».

Une fonction « détournée »

Elon Musk a donc promis de corriger la fonction Notes de Communautés permettant aux internautes d’apporter du contexte à des publications. Il accuse les « gouvernements et médias traditionnels » d’avoir détourné cette fonction pour en prendre le contrôle. Il n’en apporte toutefois aucune preuve.

À l’origine de cette réaction, un différend sur le sujet Ukrainien. Elon Musk affirme que le président Ukrainien Volodymyr Zelensky est « méprisé par le peuple ukrainien ». Or cette affirmation est contredite par un sondage d’opinion indiquant une popularité de 57% du président Zelenski. Un sondage opéré par l’Institut international de la sociologie de Kiev (KIIS), reconnu comme indépendant.

Elon Musk n’a pas fourni de calendrier ou annoncé précisément comment il compte modifier le comportement des notes de communautés.