X (Twitter) refuse de partager ses données avant les élections allemandes

Le réseau social conteste une décision du tribunal allemand en refusant de partager ses données avec des chercheurs. Un refus qui intervient à quelques jours des élections en Allemagne.

Elon Musk, grand défenseur de la liberté d’expression, se retrouve avec son réseau social, X (Twitter) au cœur d’une affaire judiciaire en Allemagne concernant la mise à disposition de données de son réseau. Un refus d’obtempérer de la part de X qui survient à quelques jours des prochaines élections allemandes, dans lesquelles Musk a joué un rôle.

Un exercice de transparence

Pour la justice allemande, cette injonction s’inscrit dans la mise en pratique du Digital Services Act (DSA), règlement européen précisant entre autres que des chercheurs peuvent demander l’accès à des bases de données pour évaluer les risques liés à une potentielle crise informationnelle.

Un règlement qui semble avoir du mal à passer pour X. La Democracy Reporting International (DRI) et la Society for Civil Rights (GFF) ont indiqué que X les avaient empêchées d’accéder à des mesures essentielles comme les « j’aime », les partages ou encore les mesures de visibilité, rapporte Politico. Pour sa défense, X précise que son siège social se situe en Irlande et « conteste la compétence du tribunal allemand pour entendre l’affaire ».

Une audience qui se fait attendre

Si le tribunal allemand a indiqué qu’une nouvelle audience serait prochainement organisée suite à ce refus, aucune date n’a pour le moment été défini et la DRI d’indiquer que la « fenêtre pour mener l’étude avant les élections se referme ».

Ce bras de fer entre X (Twitter) et les autorités allemandes intervient alors que les élections allemandes auront lieu le 25 février prochain. Élections dans lesquelles Musk s’est montré ouvertement favorable au parti d’extrême droit allemand, l’AfD, en étant présent au lancement de sa campagne.

