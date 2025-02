Le top 20 des voitures électriques en 2024 : l’Europe préfère Tesla et les marques allemandes, les Françaises à la traîne

209 214 Tesla Model Y vendues en Europe en 2024. Un chiffre qui illustre la domination du constructeur américain, mais qui cache aussi une réalité plus complexe du marché électrique européen… et surtout français.

Tesla Model Y // Source : Tesla

Qui aurait cru que les voitures les plus populaires en France seraient si différentes du reste de l’Europe (on est pas vraiment surpris) ? Le dernier classement Jato des ventes de voitures électriques en 2024 nous réserve son lot de surprises.

Pour aller plus loin

L’Europe snobe les voitures électriques françaises

Selon les dernières données de Jato, la domination de Tesla se confirme, tandis que les constructeurs traditionnels européens connaissent des fortunes diverses.

Tesla règne, les Allemands suivent, et la Chine s’impose discrètement

Sans grande surprise, la Tesla Model Y conserve sa couronne de reine des ventes en Europe avec 209 214 voitures vendues. Un chiffre impressionnant, même s’il marque un recul de 17 % par rapport à 2023. Sa petite sœur, la Model 3 restylée en 2024, n’est pas en reste : elle se hisse à la deuxième place avec 112 789 ventes, en hausse de 12 %.

Source : Jato

Mais la vraie surprise vient de la troisième place : le Volvo EX30, un nouveau venu qui fait une entrée fracassante avec 78 032 ventes (même pas dans le top 10 en France). Ce succès cache une réalité méconnue : bien que portant le blason suédois, ce SUV est fabriqué… en Chine (du moins, pour le moment), par le groupe Geely, propriétaire de Volvo. Il a donc été exclu du bonus écologique en 2024, ce qui peut exploiter sa sous-performance en France.

Le paradoxe français : stars chez nous, inconnues ailleurs

La France fait décidément bande à part dans ce paysage européen. Prenons la Peugeot e-208 : sur ses 35 459 ventes européennes, 23 602 sont réalisées en France. Soit les deux tiers de ses ventes totales. Même son de cloche pour la Renault Mégane électrique : sur 31 445 voitures vendues en Europe, plus de la moitié (16 800) trouvent preneurs dans l’Hexagone.

Cette réalité contraste fortement avec le succès des marques allemandes sur l’ensemble du continent. Volkswagen place ses ID.4 et ID.3 dans le top 6, suivies par une armada de BMW iX1, Audi Q4 et Mercedes EQA. Une domination qui ne se dément pas, même si certains modèles connaissent des baisses notables.

Les chiffres racontent aussi l’histoire d’une Chine qui avance à pas de géant. Au-delà du Volvo EX30, la MG4 se classe 8ᵉ avec 51 775 ventes. Un succès qui, même en baisse de 28 %, prouve que les constructeurs chinois ont désormais toutes les cartes en main pour conquérir l’Europe (malgré les taxes douanières).

Certains mouvements spectaculaires marquent l’année : la Mercedes EQB bondit de 58 %, pendant que la Fiat 500 dégringole de 53 % (et ce n’est pas une surprise). Le marché cherche encore son rythme de croisière, avec un total de 1 985 996 voitures vendues en 2024, en très léger recul de 1 %.

Cette photo de famille des voitures électriques européennes montre une réalité complexe : les Français restent attachés à leurs marques nationales, pendant que le reste de l’Europe succombe aux charmes de Tesla, des marques allemandes et, de plus en plus, des nouveaux venus chinois. Un schéma qui pose question : nos constructeurs nationaux réussiront-ils à séduire au-delà de nos frontières ? L’avenir nous le dira.