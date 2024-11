L’Europe snobe les voitures électriques françaises

Alors que la voiture électrique est un enjeu en France et en Europe, les chiffres de ventes révèlent un paradoxe : nos constructeurs nationaux, stars sur leur territoire, peinent à séduire le reste de l’Europe.

Renault 5 E-Tech // Source : Frandroid

Les données de janvier à septembre 2024 sont sans appel : malgré un premier semestre très compliqué, la Tesla Model Y domine le marché européen avec 155 219 unités vendues (ou plutôt immatriculées pour être plus exact), suivie par la Model 3 avec 85 954 ventes. Il faut descendre à la 16ᵉ position pour trouver la première française, la Peugeot e-208, avec 30 159 exemplaires.

Plus frappant encore : sur ces 30 159 e-208 vendues en Europe, 20 846 l’ont été en France, soit près de 70 % des immatriculations totales. Une concentration qui révèle une dépendance inquiétante au marché domestique.

Europe vs France entre janvier et septembre 2024

Rang Top 20 Europe Ventes Top 20 France Ventes 1 Tesla Model Y 155219 Peugeot e-208 20846 2 Tesla Model 3 85954 Tesla Model Y 19410 3 Volvo EX30 61210 Renault Megane-E 14259 4 Audi Q4 e-tron 51400 Fiat 500 12653 5 Skoda Enyaq 50198 Renault Twingo 10609 6 VW ID.4 45282 Tesla Model 3 9624 7 MG 4 42890 Peugeot 2008 7982 8 VW ID.3 41233 BMW iX1 6664 9 Volvo XC60 PHEV 40894 MG 4 6468 10 BMW iX1 38726 VW ID.3 5154 11 BMW i4 34628 Citroën ë-C4 5062 12 Volvo EX/XC40 33537 Opel Corsa-e 5038 13 Ford Kuga PHEV 33444 Renault Scénic 5018 14 Kia Niro 30689 Skoda Enyaq 4482 15 Mercedes GLC PHEV 30162 Volvo EX30 4442 16 Peugeot e-208 30159 Citroën ë-C3 4119 17 Mercedes EQA 30120 Mini Cooper SE 3932 18 Cupra Born 28985 Jeep Avenger 3856 19 Hyundai Kona EV 27455 Fiat 600e 3681 20 BMW X1 PHEV 27242 Hyundai Kona EV 3618

Le marché français présente un visage radicalement différent. La Peugeot e-208 y trône en tête des ventes avec 20 846 unités, devançant la Tesla Model Y (19 410) et la Renault Mégane E-Tech (14 259). Un patriotisme automobile qui ne traverse visiblement pas les frontières.

Modèle Ventes Europe Ventes France % France/Europe Tesla Model Y 155 219 19 410 12,5 % Tesla Model 3 85 954 9 624 11,2 % Peugeot e-208 30 159 20 846 69,1 % Renault Mégane E-Tech < 30 000* 14 259 > 47 %* MG4 42 890 6 468 15,1 % Fiat 500e < 30 000* 12 653 > 42%*

Les chiffres sont implacables : Tesla écrase la concurrence en Europe avec 241 173 ventes combinées pour ses Model Y et Model 3, soit près de 8 fois plus que la meilleure française, la Peugeot e-208 et ses 30 159 unités. Plus révélateur encore : quand Tesla vend ses voitures uniformément sur le continent, les constructeurs français restent prisonniers de leur marché national. La e-208 en est l’exemple parfait : 70 % de ses ventes européennes se font en France.

Cette concentration sur le marché domestique révèle deux faiblesses. D’abord, une incapacité à séduire les autres marchés européens, potentiellement liée à un positionnement produit trop « franco-français ».

Plus inquiétant encore : l’écart se creuse sur le segment premium. Quand Audi place son Q4 e-tron à la 4ᵉ place européenne avec 51 400 ventes, aucun modèle électrique haut de gamme français n’apparaît dans le top 20. La DS 3 E-Tense et la Renault Mégane E-Tech peinent à exister face aux références allemandes.

DS 3 E-Tense // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Le véritable défi se situe au niveau des économies d’échelle. En concentrant leurs ventes sur un seul marché, les constructeurs français se privent des volumes nécessaires pour négocier les meilleurs prix auprès des fournisseurs de batteries, par exemple.

Un désavantage compétitif qui se répercute sur les prix de vente et crée un cercle vicieux : des prix plus élevés limitent les ventes, qui limitent les économies d’échelle, qui maintiennent les prix élevés…

L’arrivée de la Renault 5 électrique et de la petite Citroën ë-C3 seront-elles suffisantes pour inverser la tendance ? Ces modèles devront impérativement faire mouche au-delà des frontières françaises. Car la réalité est brutale : dans un marché électrique qui représente déjà plus de 20 % des ventes de véhicules neufs, rester cantonné au marché français n’est tout simplement pas une option viable à long terme.