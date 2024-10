La guerre des citadines électriques abordables est lancée

Le mois de septembre a été très florissant pour la voiture électrique en France, avec une entrée fracassante de la Citroën ë-C3 abordable. Elle a presque réussi à détrôner la Tesla Model Y. Mais ce classement cache en fait une situation délicate pour Citroën, avec Renault qui revient en force, grâce aux R5 et Scenic électriques.

Citroën ë-C3

Tous les mois, le cabinet AAA Data publie les chiffres de ventes des voitures neuves en France. Sur le mois de septembre 2024, les voitures électriques ont représenté 20 % de part de marché. Un record pour l’hexagone comme le souligne Numerama.

Le marché est toutefois en repli : – 11 % pour les voitures neuves par rapport à l’année dernière, et -6 % pour les voitures électriques. On voit que ces dernières s’en tirent donc mieux que le reste du marché.

Citroën fait une entrée fracassante avec la ë-C3

Dans le détail, Citroën a réussi à faire une entrée fracassante dans le top 10 des voitures électriques vendues en septembre 2024. Son arme secrète : la Citroën ë-C3, vendue à moins de 20 000 euros grâce au bonus écologique. Surtout, elle était éligible au leasing social. La date butoir de livraison était le 30 septembre 2024 pour pouvoir en profiter. Et Citroën a réussi à livrer plus de 3 600 unités en quelques jours seulement, puisque la production avait démarré dans l’usine Tchèque mi-septembre seulement.

Citroën ë-C3 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Malheureusement, et comme le détaille Numerama dans un autre article, il reste encore plus de 2 000 clients à livrer. Citroën s’est engagé à prendre à sa charge l’aide du leasing social, puisque l’État ne la versera pas aux véhicules livrés après le 30 septembre. Un manque à gagner estimé à plus de 10 millions d’euros pour Stellantis.

Citroën n’a toutefois pas réussi à détrôner Tesla, qui reste leader du classement, avec près de 4 600 Model Y livrées sur le mois. Mais ça ne suffit pas au global, depuis le mois de janvier, à passer devant Peugeot avec sa e-208 qui se vend encore comme des petits pains.

Renault frappe fort

Mais la menace de Renault est proche, puisque l’entreprise française frappe fort avec son trio Scénic, R5 (dont le millier d’exemplaires semble être prévu pour les concessionnaires) et Mégane E-Tech électrique. La Twingo n’est pas loin non plus, portée depuis le début de l’année par le leasing social.

La nouvelle Mini électrique fait également son entrée dans le top 10 alors qu’on assiste peu à peu à la chute de la Fiat 500 électrique. Des ventes qui se portent mal et qui ont obligé Fiat à mettre en pause la production de la petite citadine électrique durant de longues semaines. On vient d’ailleurs d’apprendre que cette pause avait été prolongé jusqu’au moins début novembre.

La BMW iX1 se vend bien, elle aussi, aussi bien sur le mois de septembre que depuis le début de l’année. Mais ça ne lui suffit pas pour réussir à faire mieux que la Tesla Model 3, dont les livraisons se font selon les arrivées des cargos en provenance de Shanghai.

Volkswagen s’apprête à revenir dans la course

La MG4 n’apparaît pas au top 10 sur le mois de septembre, et on imagine que la hausse des droits de douane va lui faire encore plus de mal dans les mois à venir. La Volkswagen ID.3 pointe à la dernière place du classement depuis le début de l’année, mais il y a de fortes chances que les ventes décollent dans quelques semaines. En effet, la forte baisse de prix devrait arriver en France, de quoi la proposer pour moins de 30 000 euros. La MG4 pourrait prendre encore plus l’eau.

Ventes de voitures électriques en France en septembre 2024

Position Modèle Ventes 1 TESLA – MODEL Y 4 591 2 CITROEN – E-C3 3 626 3 PEUGEOT – 208 1 420 4 RENAULT – SCENIC 1 264 5 RENAULT – RENAULT 5 1 101 6 MINI – MINI 1 091 7 RENAULT – MEGANE-E 929 8 FIAT – 500 898 9 B.M.W. – IX1 774 10 TESLA – MODEL 3 758 11 SKODA – ENYAQ 706 12 VOLKSWAGEN – ID.3 602 13 RENAULT – TWINGO 573 14 VOLKSWAGEN – ID.4 558 15 PEUGEOT – 3008 510 16 M.G. – MG4 444 17 CUPRA – BORN 434 18 PEUGEOT – 2008 376 19 VOLVO – EX30 370 20 JEEP – AVENGER 352

Ventes de voitures électriques en France de janvier à septembre 2024

Position Modèle Ventes 1 PEUGEOT – 208 20 846 2 TESLA – MODEL Y 19 410 3 RENAULT – MEGANE-E 14 259 4 FIAT – 500 12 653 5 RENAULT – TWINGO 10 609 6 TESLA – MODEL 3 9 624 7 PEUGEOT – 2008 7 982 8 B.M.W. – IX1 6 664 9 M.G. – MG4 6 468 10 VOLKSWAGEN – ID.3 5 154 11 CITROEN – E-C4 5 062 12 OPEL – CORSA 5 038 13 RENAULT – SCENIC 5 018 14 SKODA – ENYAQ 4 482 15 VOLVO – EX30 4 442 16 CITROEN – E-C3 4 119 17 MINI – MINI 3 932 18 JEEP – AVENGER 3 856 19 FIAT – 600 3 681 20 HYUNDAI – KONA 3 618