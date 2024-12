Voitures électriques : pourquoi les marques françaises peinent à convaincre ?

Comment expliquer l’absence quasi-totale des constructeurs français dans le classement européen des véhicules électriques les plus recommandés ? Une étude allemande livre des réponses sans concession et met en lumière les défis auxquels font face Renault, Peugeot, Citroën et leurs consœurs.

C’est ce qu’on observait en novembre 2024, quand on compare les ventes de voitures électriques entre le marché français et européen. Les voitures françaises n’arrivent pas à convaincre les européens.

La dernière étude en date montre la même tendance. Les Tesla sont en tête, Model Y et Model 3, suivi par le Volvo EX30.

Alors pourquoi ? Préférence nationale ? Positionnement des marques françaises ? Selon une étude du cabinet allemand UScale, que l’on a déjà évoqué en août 2024, les constructeurs français semblent particulièrement peiner à convaincre leurs clients.

Les résultats dévoilés par UScale sont sans appel : les propriétaires de voitures électriques françaises expriment une satisfaction bien en deçà de la moyenne européenne. Plus inquiétant encore, nombreux sont ceux qui ne recommanderaient pas leur véhicule à leurs proches, un indicateur particulièrement révélateur de la confiance des consommateurs.

Des faiblesses techniques criantes

L’étude pointe notamment du doigt plusieurs problèmes importants. Chez Renault et Dacia, c’est la puissance de charge qui cristallise les critiques.

Les utilisateurs déplorent des temps de recharge excessifs, cela transforme chaque arrêt à la borne en une épreuve de patience. Cette limitation technique n’est pas forcément un frein pour le quotidien, mais plutôt pour les longs trajets.

Du côté de Stellantis, le groupe qui réunit Peugeot, Citroën, Opel et Fiat, les problèmes semblent encore plus profonds. Les utilisateurs pointent des défaillances importantes au niveau des logiciels et beaucoup de bugs.

L’écart se creuse avec la concurrence

Pendant que les constructeurs français bataillent avec ces difficultés, leurs concurrents étrangers continuent leur progression. Tesla et Porsche dominent largement le classement en termes de satisfaction client, particulièrement dans les domaines essentiels que sont l’autonomie, la consommation et les performances de charge.

Même les nouveaux entrants chinois, comme BYD, parviennent à se positionner au milieu de l’échelle de satisfaction, bien devant plusieurs marques françaises historiques. Et encore, les nouveaux arrivants comme Nio ou encore Xpeng n’apparaissent pas encore dans cette étude.

Les plus satisfaits sont les acheteurs de Tesla, qui sont 71 % à recommander leur auto, contre 5 % que ne leur ferait pas. Selon les conducteurs, la firme américaine séduit par ses technologies, mais a encore quelques soucis de qualité.

Sur la 2e marche du podium, nous retrouvons Porsche, avec un taux de satisfaction de 64 %. Là encore, seulement 5 % des conducteurs ne recommandent pas leur voiture.

BMW remporte quant à lui la médaille de bronze, avec un taux de recommandation de 62 %. Seulement 10 % des clients ne sont pas satisfaits de leur véhicule et ne le conseillent pas.

Nous retrouvons ensuite Hyundai et Kia, avec respectivement 56 et 52 % de satisfaction, suivis par Polestar et Volvo (47 et 45 %).