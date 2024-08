Cette étude dézingue certaines marques françaises de voitures électriques : voici lesquelles

Si le taux de satisfaction des conducteurs de Tesla est très bon, les propriétaires de voitures électriques françaises ne sont en revanche pas aussi enthousiastes. Par exemple, 62 % des conducteurs de Peugeot ne recommandent pas d’acheter une automobile électrique de la firme au lion.

Peugeot E-208

Les voitures électriques continuent de diviser, et ce même si la grande majorité de leurs défauts a été corrigée. On pense bien sûr au prix mais également à l’autonomie, sans parler du temps de charge et du recyclage des batteries, entre autres.

Des clients ravis…

Si les ventes sont en légère baisse en Europe, les possesseurs de voitures électriques sont globalement assez satisfaits de leur achat. C’est ce que révèle une toute nouvelle étude, réalisée par Uscale et qui vient tout juste d’être publiée. Cette dernière a été réalisée avec 4 699 conducteurs d’autos zéro-émission (à l’échappement) en Allemagne, en Suisse et en Autriche. L’objectif était ici de savoir si ces derniers sont satisfaits de leur achat et s’ils recommandent la marque de leur véhicule.



Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats sont plutôt inégaux. En fonction du constructeur, les propriétaires ne sont pas tous aussi enthousiastes. Les plus satisfaits sont les acheteurs de Tesla, qui sont 71 % à recommander leur auto, contre 5 % que ne leur ferait pas. Selon les conducteurs, la firme américaine séduit par ses technologies, mais a encore quelques soucis de qualité.

Tesla Model 3 // Source : Tesla

Sur la 2e marche du podium, nous retrouvons Porsche, avec un taux de satisfaction de 64 %. Là encore, seulement 5 % des conducteurs ne recommandent pas leur voiture. À noter qu’à l’heure actuelle, le seul modèle électrique de la marque qui est déjà commercialisé est la Taycan, mais la gamme devrait continuer à s’étoffer. BMW remporte quant à lui la médaille de bronze, avec un taux de recommandation de 62 %. Seulement 10 % des clients ne sont pas satisfaits de leur véhicule et ne le conseillent pas.

Nous retrouvons ensuite Hyundai et Kia, avec respectivement 56 et 52 % de satisfaction, suivis par Polestar et Volvo (47 et 45 %). Genesis, filiale haut de gamme de Hyundai, arrive étonnement en 8e position, et ce alors que le constructeur n’est arrivé en Europe qu’en 2020 et reste donc encore assez méconnu dans nos contrées. Ce dernier commercialise notamment le SUV GV60 ainsi que le GV70, de même que la berline G80 pour le moment.

… D’autres un peu moins

Cependant, tout n’est pas rose pour tous les constructeurs. Et à vrai dire, certains frisent même le carton rouge. C’est justement le cas des marques françaises, et notamment celles du groupe Stellantis. En effet, Peugeot se positionne en dernière place du classement, puisque seulement 3 % des propriétaires recommanderaient un modèle du constructeur au lion. Pas moins de 62 % d’entre eux veulent même dissuader leurs amis ou collègues d’acheter l’une de ses voitures. En cause notamment, des soucis de logiciels et de connectivité, qui concernent également Citroën, Opel et Fiat.

À vrai dire, toutes les marques du groupe franco-italien sont logées à la même enseigne sur ce point, même si Fiat fait mieux, avec un taux de satisfaction de 42 %. De son côté, Renault a aussi du mal à séduire les clients, puisque seulement 25 % recommanderaient une auto badgée du losange. Aussi, 24 % ne conseillent pas cette marque, qui se situe juste au-dessus d’Audi, avec un taux de satisfaction de 25 % également. On retrouve ensuite Nissan (20 %) et MG avec seulement 17 %.

Peugeot e-308 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Qu’en est-il des marques chinoises ? A vrai dire, elles ne sont pas nombreuses dans le classement, mais nous retrouvons tout de même BYD à la 13e place, avec un taux de satisfaction de 41 %. Ce qui est plutôt correct pour le numéro 2 mondial de la voiture électrique, qui se positionne devant Volkswagen, Cupra et Smart. Globalement, les critiques portent souvent sur les puissances de charge un peu faibles et sur la fiabilité des systèmes embarqués.